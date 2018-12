Belgische hackers zamelen 16.200 euro in voor het goede doel

De Warmste Week, de goededoelenmarathon van Studio Brussel en de VRT, is ondertussen een jaarlijkse traditie geworden waarbij mensen geld inzamelen voor een doel naar keuze. Ze doen dat via wafelenbak, hardlopen en zaalquizzen maar ook, zo blijkt, door Belgische sites te hacken.

Het ethisch hacker-platform intigriti nodigde midden december tien hackers uit om de beveiliging van enkele grote Belgische bedrijven te testen. Elke kwetsbaarheid die dankzij de hackers verholpen kon worden, werd door de deelnemende bedrijven beloond met een schenking aan het goede doel, goed voor 16.200 euro in totaal.

Het bedrag gaat naar de Vzw Clinicoders. "Clinicoders is een initiatief van CoderDojo, een vrijwilligersorganisatie die kinderen en jongeren op speelse wijze in contact brengt met technologie en programmeren", zegt ethisch hacker Inti De Ceukelaire, bezieler van initiatief, die het geld aan Music For Life overhandigde. "Het Clinicoders-project brengt CoderDojo naar kinderziekenhuizen, zodat ook langdurig zieke kinderen kunnen experimenteren met nieuwe technologieën en in contact kunnen komen met hun leeftijdsgenoten."

Het initiatief moet kinderen helpen om technologie te leren kennen, maar het is ook fijn dat het de goede kant van hacken in de verf zet, zegt De Ceukelaire: "Hackers krijgen dankzij intigriti de kans om hun skills in te zetten voor het goede. Dat werd hoog tijd, want we kunnen hun hulp goed gebruiken."