De Belgische economische inspectie en de douane hebben dit jaar 1.016 websites afgesloten waar namaakgoederen werden verkocht. Dat zijn er iets meer dan de 990 van vorig jaar, blijkt uit cijfers van de FOD Economie.

Ondankt de licht stijgende cijfers is België goed bezig, luidt het. 'Sinds de coronacrisis steeg het aantal online aankopen gevoelig. Toch nam het aantal afgesloten namaakwebsites op .be en .eu niet evenredig toe. Dat is te danken aan de samenwerking van de FOD Economie met EURid, DNS Belgium en de douane in het kader van de internationale Europol-actie In Our Sites.'

Detectiesysteem

De partners in die actie zetten een slim detectiesysteem op poten, waarbij verdachte websites met een url eindigend op .be of .eu al worden afgesloten voor ze slachtoffers maken. Aanvragen voor websites waarvan een vermoeden bestaat dat de gegevens foutief zijn (en die dus mogelijk opgericht werden voor oplichting) worden in wacht gezet. Zulke sites zijn daardoor niet onmiddellijk beschikbaar. De eigenaar wordt vervolgens gevraagd om de gegevens te corrigeren of de correctheid te bewijzen, wat oplichters doorgaans niet doen.

Toch blijft het opletten geblazen. 'Er zijn dan wel minder namaakwebsites die eindigen op .be of .eu, oplichters hebben keuze uit nog meer dan 1.500 andere domeinextensies die vaak veel minder streng gecontroleerd worden', aldus de FOD Economie. 'Webshops met namaakgoederen zien er bovendien steeds professioneler uit en hanteren steeds vaker normale prijzen. Daardoor lijken het voor de consument gewone koopjes.' Vooral namaakluxeproducten zoals schoenen, kledij, lederwaren, juwelen en horloges worden online te koop aangeboden.

Tips van de overheid

De FOD Economie geeft consumenten enkele bijkomende tips: controleer bijvoorbeeld of de website een fysiek adres, het ondernemingsnummer, telefoonnummer en e-mailadres vermeldt. Dat is immers verplicht in de Europese Unie. Het kan ook nuttig zijn om te zoeken naar ervaringen van andere consumenten met de website. Wie namaak zag op een site, kan dat doorgeven via het Meldpunt van de overheid.

