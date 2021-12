Techgigant Intel gaat Intigriti inzetten als platform voor het beheer van bugs en andere kwetsbaarheden in de security.

U kent Intel als de maker van halfgeleider-chips, maar het bedrijf heeft ook een groot 'bug bounty' programma, waarbij ethische hackers kwetsbaarheden in de chips en bijhorende software kunnen aangeven in ruil voor een vergoeding. Voor het beheer daarvan schakelt Intel nu over op een Belgisch bedrijf, het kleine maar duidelijk groeiende Intigriti.

Beveiliger Intigriti specialiseert zich in het testen van security en onderhoudt daartoe een gemeenschap van ethische hackers en onderzoekers. Het bedrijf biedt ook een platform aan waarop zij kwetsbaarheden kunnen melden. Zij kunnen daarvoor tot 50.000 euro aan 'bug bounty' krijgen. "We richten onze volle aandacht op onze klanten en onze gemeenschap. Het is onze plicht hen een veilig platform aan te bieden waar men veiligheidsrisico's niet alleen kan melden, maar waar alle betrokken partijen de problemen rond gegevensbescherming ook op een gecontroleerde en transparante manier kunnen beoordelen en aanpakken,' legt Stijn Jans, CEO bij Intigriti, uit in een persbericht.

Het Belgische bedrijf bestaat sinds 2016 en keerde tot nu toe zo'n drie miljoen aan 'bug bounties' uit voor meer dan driehonderd klanten. Met Intel haalt het nu een wel erg grote klant binnen. Het platform wordt op 6 december geïmplementeerd in het ecosysteem van Intel.

