Het Nederlandse Total Design, dat onder meer inzet op digitale transformatie, komt in handen van M80. Daarmee breidt het haar bedrijfsportfolio verder uit.

Total Design bestaat al sinds 1963 en legde zich onder meer toe zaken als de bewegwijzering op Schiphol en het ontwerp van het Nederlandse paspoort. Vandaag werkt het onder meer voor ING, Hema, Radboud Universiteit en het Duitse TÜV. Er werken 120 mensen voor het bedrijf vanuit Amsterdam en Maastricht.Nu gaat het bedrijf op in M80, de Brusselse private equity speler die onder meer Zuiderlicht, TD Cascade, Luminis, Xplus en Bpsolutions onder haar heeft. M80 bestaat zelf nog maar sinds 2018 en investeert in bedrijven in de Benelux en Frankrijk.