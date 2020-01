Het Belgische Intopix kondigde begin 2019 aan dat zijn compressie-algoritme het tot ISO-standaard schopt. Een jaar later is dat proces bijna klaar en zijn de eerste implementaties een feit.

JPEG XS is de compressiestandaard die video zonder vertraging tussen toestellen verstuurt. Een technologie die onder meer van pas komt bij VR, drones en op termijn bij zelfrijdende wagens. De JPEG-associatie deed in 2016 al een oproep voor een nieuwe codec waarvoor Intopix sinds vorig jaar het standaardisatieproces mag leiden. Het bedrijf kondigde dat aan op CES, waar het ook begin 2020 aanwezig zal zijn.

"Vorig jaar hebben we de standaard voorgesteld. Dit jaar gaan we naar een volledige publicatie van elk onderdeel. Het afgelopen jaar hebben we vooral conformiteitstesten en coding definition gedaan. Dat is nu verwerkt en gepubliceerd, " zegt Jean-Baptiste Lorent, marketing en sales director van Intopix. "Maar ook voor de volledige publicatie zijn we, sinds het tweede kwartaal, al bezig met de eerste implementaties in verschillende markten en platformen."

Intopix heeft dat onder meer gedaan voor de liveproductie van e-sports, waar beelden streamen met lage latency belangrijk is. "Maar we hebben ook klanten die onze technologie gebruiken om in een operatiekamer draadloos in 4K-beelden door te sturen. In zo'n omgeving is het heel belangrijk dat elk beeld lossless en zonder vertraging doorkomt."

Dat het Belgische bedrijf het standaardisatieproces leidt, is ook goed voor het imago van Intopix. "We zitten elke drie maanden samen voor overleg met de standaardisatiegroep. Daar pushen we ook nieuwe toepassingen en streamingcases. Tegelijk geeft onze aanwezigheid ook een mooie exposure. Het toont aan dat we innovatief zijn en kunnen samenwerken op internationaal niveau."

Maar levert zoiets ook op? "Nog niet. Eigenlijk is dat het laatste wat in zo'n proces wordt besproken. We verwachten er wel inkomsten uit, maar dat is niet onze belangrijkste business case. Als je technologie een ISO-standaard wordt dan heeft het open specificaties en kan iedereen er mee aan de slag."

"Je kan wel een RAND, reasonable and non-discriminatory vergoeding vragen. Maar wij willen vooral verdienen aan de implementatie van de standaard bij klanten, niet enkel aan 'het aanbieden van het recept'. Naarmate de technologie de consumentenmarkt bereikt, met grote volumes en toepassingen, of in tv's of smartphones opduikt, kan dat wel oplopen, maar daar zijn we nog lang niet, " besluit Lorent.