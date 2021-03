Europa heeft een grootschalig IT-contract gegund rond infrastructuur en cybersecurity ter waarde van maar liefst 442 miljoen euro. Het leeuwendeel vloeit naar Belgische IT-vestigingen binnen het ecos-consortium.

Het gaat om een van de grotere Europese aanbestedingen rond ICT-infrastructuur die kritieke applicaties van twee agentschappen moeten ondersteunen: eu-LISA en Frontex. Eu-LISA is het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht. Frontex staat dan weer voor 'frontières extérieures', oftewel het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de Europese buitengrenzen van de lidstaten. In totaal gaat het om een budget van 442 miljoen euro verspreid over maximaal zes jaar.

België boven

Het contract valt uiteen in verschillende loten en gaat zowel om hardware, software, design, oplevering, testing en ondersteuning van ICT-infrastructuur. Een eerste lot rond 'infrastructure provisioning' werd gegund aan het ecos-gelegenheidsconsortium. Dat wordt aangestuurd door Everis België (NTT Data) met als hoofddoel een 'transversal engineering framework' op te zetten. Andere belangrijke leden in het consortium zijn het Brusselse Cancom, Sopra Steria Benelux en Hellenic Telecommunications Organization (OTE) uit Griekenland. Andermaal zijn het dus vooral Belgische vestigingen die garen spinnen uit een Europese IT-aanbesteding. Een ander luik werd gegund aan het consortium dat luistert naar de naam ANTTIS. Dat wordt dan weer aangestuurd door Atos Belgium, met NTT Belgium als belangrijke partner.

Europese buitengrenzen beveiligen

Samen moeten ze de Europese missie realiseren om de grenzen effectief te beveiligen. Eu-LISA heeft daarnaast ook enkele strategische doelen waarvoor IT de nodige infrastructuur gaat moeten ontwerpen en implementeren. Alle toekomstige 'core' business-systemen van de betrokken agentschappen zullen op deze infrastructuur draaien. Sopra Steria zal specifiek voor de cybersecurity instaan. Het IT-bedrijf is daarmee niet aan haar proefstuk toe want Sopra Steria was al een leverancier voor eu-LISA. Security is één van de topprioriteiten binnen het contract, waarbij principes als 'security by design' en 'zero-trust' moeten gehanteerd worden.

Operationele transformatie

Het gaat om een diep operationeel transformatieproject waarbij afgestapt wordt van traditionele silo's en er voortaan ingezet wordt op een cross layer-aanpak. Eu-LISA en Frontex worden zo ook een gespecialiseerde dienstverlener voor de lidstaten en andere Europese agentschappen - met flink wat uitdagingen voor de betrokken leveranciers dus. Een van de aandachtspunten is trouwens ook doorgedreven automatisering met application lifecycle management en gebruik ook van kunstmatige intelligentie. Concreet denkt Europa dan in dit geval aan het inzetten van NLP (natural language processing) in het testing-proces en machine learning bij bijvoorbeeld het operationeel beheer en onderhoud van de infrastructuur.

