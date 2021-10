Belgische bedrijven, inclusief de kmo's doen het best goed als het op digitale maturiteit aankomt. Tot die conclusie komt onderzoeksbureau McKinsey & Company in een nieuw rapport.

In zijn nieuwe rapport ging McKinsey op zoek naar de digitale maturiteit van Belgische bedrijven. Een kleine tachtig daarvan onderging een uitgebreide test rond onder meer strategie, organisatie, cultuur, technologie en managementpraktijken.

Daaruit concludeert het onderzoeksbureau dat Belgische bedrijven het lichtjes beter doen dan het wereldwijde gemiddelde. Ze lijken vooral goed op vlak van strategie, technologie en het opzetten van ecosystemen en partnerships, maar lopen ze achter op vlak van data, schaalvergroting en talent.

Visie

Nogal wat Belgische bedrijven blijken bijvoorbeeld een visie op de lange termijn te hebben, en werken op een positieve manier samen met hun omringende ecosysteem en partners. Op gebied van cultuur wordt er gemiddeld goed intern samengewerkt. 65% geeft ook aan dat ze geloven dat hun bazen bereid zijn risico's te nemen om snel te schakelen en zo mee te zijn met nieuwe stromen. Technologisch gezien zijn er (wederom gemiddeld) goede grondbeginselen rond IT-strategie, infrastructuur en security. Zo'n 65 procent van de bedrijven gelooft bijvoorbeeld dat databeveiliging, privacy en compliance-gewoonten van het bedrijf hun digitale en analytics agenda ondersteunen, maar ook beschermen tegen de nodige risico's.

Aan de andere kant zijn er dus ook nog werkpunten. Zo geeft amper 1 op 5 Belgische bedrijven aan dat ze op dit moment voldoende inzichten uit hun data halen om deze een wezenlijke impact te laten hebben op de bedrijfsresultaten. Een even groot aantal geeft aan dat analytics nu reeds een impact hebben op hun bedrijfsvoering. Amper 1 op 4 voelt zich in staat om digitaal talent aan te trekken.

Kmo's

Daarbij lijkt de grootte van het bedrijf geen bepalende factor te zijn. Opvallend: kmo's hebben niet meteen een grote achterstand tegenover de grotere spelers (met meer dan 250 medewerkers), op gebied van digitalisering, zo schrijft het rapport. Grotere bedrijven zijn vaak meer matuur, maar de kloof tussen de twee is niet groot, zeker op het gebied van agile werken, bedrijfscultuur en strategie, iets wat we eerlijk gezegd wel verwachten van kleinere, vaak wendbare bedrijven.

McKinsey voerde de studie uit in opdracht van Fastfwd, een project van fintech-zakenlui Stefan Dierckx en Jürgen Ingels om de digitale adoptie van Belgische bedrijven versnellen. Om een en ander in beeld te brengen, voerde het bureau een lange enquête uit bij 77 Belgische bedrijven.

