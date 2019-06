Dinsdag pakt google.be op haar homepage uit met een doodle van de Belgische kunstschilderes Michaelina Wautier. Ook in andere landen zal deze, grotendeels onbekende, Belgische artieste op de homepagina pronken, zo meldt Google.

Over het leven van kunstenares Michaelina Wautier (1604-1689) is weinig gekend. Wel is geweten dat Wautier drie en een halve eeuw geleden al een vrouwelijk rolmodel was dat resoluut tegen de toenmalige tijdsgeest durfde ingaan. 'Na de herontdekking van haar werken tijdens het Barokjaar in 2018, helpt ook Google mee aan de heropleving van Michaelina Wautiers faam door haar 24 uur lang het canvas van zijn homepage te schenken door middel van een doodle.'

Tijdens haar leven stond Michaelina Wautier haar mannetje tussen kunstenaars zoals Rubens, Van Dyck en Jordaens - barokschilders die in het collectieve geheugen gegrift staan. Door de eeuwen heen werden Wautiers werken grotendeels vergeten en werden haar schilderijen aan mannelijke kunstenaars toegeschreven. Het risico was groot dat ze de tand des tijds niet zou doorstaan. Pas onlangs werden haar werken herontdekt door kunsthistorica Katlijne Van der Stighelen.

Een jaar later maakt Wautier opnieuw naam. 'Michaelina durfde als vrouw naakte mannen schilderen. In die tijd was dat ondenkbaar en dat getuigt van onnoemelijk veel lef. Meer dan honderd jaar voordat vrouwen kunstacademies mochten betreden, creëerde zij al prachtige werken. Het moet een dame geweest zijn met enorm veel talent én doorzettingsvermogen. Ze is een rolmodel voor vrouwen van alle tijden, ook nu nog', aldus Katlijne Van der Stighelen.

Michiel Sallaets, woordvoerder Google: 'Doordat ze niet in het gangbare plaatje paste en onvoldoende haar werk kon promoten, leek haar naam in de vergetelheid te belanden. We zijn trots dat we met Google er mee kunnen voor zorgen dat ze opnieuw bij de groten van de barok hoort. Na Chantal Akerman vorig jaar, is Michaelina Wautier een tweede powerlady van Belgische afkomst die een speciale Google Doodle toegedicht krijgt. Het is absoluut onze bedoeling om genderdiversiteit in rolmodellen te stimuleren.'

De doodle is dinsdag te zien op de homepagina's van Google in België, Luxemburg, IJsland en Kroatië.