Belgische leesapp Karaton wil internationaal doorbreken

De Gentse start-up Happs Development wil internationaal doorbreken met de leesapp 'Karaton', voor kinderen met dyslexie of een leesachterstand. In Vlaanderen hebben jongeren in de app al meer dan een miljoen leesoefeningen voltooid. Het bedrijf start nu een crowdfundingcampagne via Kickstarter om de game uit te breiden. Er komen bijkomende talen en een ruimere speelervaring.

© Happs Development

Karaton werd oorspronkelijk ontwikkeld voor kinderen met dyslexie en kinderen met leesproblemen, maar is ook beschikbaar voor alle kinderen die leren lezen. De leesoefeningen bevatten kleine spelen, die beloningen opleveren waarmee kinderen hun eigen virtuele wereld uitbouwen. Ouders kunnen de vorderingen van hun kind volgen via een webplatform, de Karaton Academy. Karaton begon als een kleinschalig proefproject met een honderdtal logopedisten maar groeide uit tot een bedrijf waar vandaag vijf mensen fulltime werken. Oprichter Hannes Hauwaert ziet de vraag naar het educatieve spel toenemen, "met name de Britse en Amerikaanse markt tonen interesse". Om geld in te zamelen, lanceert de start-up een Kickstarter-campagne. Karaton maakt deel uit van accelerator Start it @KBC, die innovatief en schaalbaar ondernemerschap ondersteunt, en geniet de steun van het imec.istart-programma en 'BlueHealth Innovation Center', dat gesteund wordt door softwarebedrijf Microsoft.