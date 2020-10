De marine zoekt medewerkers om te kunnen uitgroeien tot het dronetechnologiecentrum van West-Europa. Daarom werd zondag een coronaproof jobdag georganiseerd op de marinebasis van Zeebrugge.

De marine zet volop in om het dronetechnologiecentrum van West-Europa te worden. Daarvoor zoekt de marine heel wat medewerkers die technisch geïnteresseerd zijn. Tijdens de jobdag in Zeebrugge stelde de marine de nieuwste technologie voor omtrent de inzet van drones in het maritieme milieu. Die innovaties zullen gebruikt worden op de toekomstige vaartuigen.

Geen technische achtergrond nodig

Voor de basis in Zeebrugge zoekt de marine 189 medewerkers en voor heel West-Vlaanderen 220 medewerkers. 'Omdat we volop inzetten op drones, virtual reality en enhanced reality zoeken we technisch geïnteresseerde medewerkers. Maar iedereen kan solliciteren, een technische achtergrond is niet noodzakelijk', klinkt het bij de marine.

In totaal schreven 200 personen zich in voor de jobdag. Alles werd coronaproof georganiseerd. Zo werd de dag ingedeeld met tijdsslots van maximaal twaalf personen en moest iedereen zich vooraf inschrijven.

