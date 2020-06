De Limburgse start-up Behault, die hybride autonome voertuigen maakt voor transport in de mijnbouw, haalt 450.000 euro op om zijn technologieën te patenteren. Daarmee zou de kwaliteit van zelfrijdende wagens in de toekomst kunnen verbeteren.

Behault bouwt autonome hybride elektrische voertuigen en de systemen die ze aandrijven, met een focus op de mijnbouw. De Limburgse start-up heeft net zijn eerste financieringsronde achter de rug en haalde daar 450.000 euro op bij Belgische techinvesteerders. Met dat geld wil het patenten indienen om zijn technologie te beschermen, en ze breder te commercialiseren dan nu het geval is.

Van truckbouwer naar techbedrijf

Behault is een uitloper van het Nederlandse ETF Holding, een bedrijf dat trucks leverde aan grote mijnbouwbedrijven. Na een management buy-out vormden Geoffrey Ejzenberg als chief client officer, en Noel Jans als CTO samen het bedrijf Behault. Ze verhuisden de hoofdzetel ook naar België, naar de kantoren van 'IncubaThor', een incubator met focus op groene energie gevestigd op de voormalige steenkoolsite in Genk. "We willen er een echt techbedrijf van maken", zegt Ejzenberg aan Data News.

Gezien de geschiedenis van het bedrijf, werd technologie die het nu patenteert oorspronkelijk voorzien voor het bouwen van mijnvoertuigen. "In principe gaan wij die trucks ook produceren," zegt Ejzenberg. "We hebben daarvoor een samenwerking opgezet met Belaz, een van de grootste fabrikanten van mijnbouwvoertuigen ter wereld." Maar zoals dat gaat in 2020, gooit de covid-crisis roet in het eten. "De mijnbouw heeft sterk geleden onder de crisis, waardoor er veel vertraging is in die sector."

Behault stort zich daarom in de eerste plaats op de verdere ontwikkeling van haar technologie. "In september vorig jaar hebben we een kapitaalronde gedaan om de tien belangrijkste technologieën van het voertuig te patenteren. We werken daarvoor samen met VO Patents & Trademarks, een octrooibedrijf dat gespecialiseerd is in industriële toepassingen. Tijdens de voorbije coronacrisis hebben we gewerkt aan de brede inzetbaarheid van die neergelegde patenten."

De ogen van een voertuig

Dat octrooi draait om 'SAS', een 'Situational Awareness System' voor autonome voertuigen. "Een autonoom systeem is opgebouwd uit een paar 'ogen' en een 'brein'. Het SAS zijn daarbij de ogen. Het gaat om een sensorpakket en de technologie die al die input verwerkt", aldus Ejzenberg. Dat systeem koppelt het bedrijf in zijn eigen voertuigen aan wat het zelf een cyber-fysiek systeem noemt, de 'hersenen' van zijn autonome voertuigen. Samen moeten die een kant-en-klare oplossing vormen voor automatisering.

Behault ziet het dan ook meteen groot met zijn technologie. "Toen we dat patent voorbereiden kwamen we tot het inzicht dat deze technologie belangrijke uitdagingen voor autonome voertuigen kan oplossen, en dat we ze niet alleen in de mijnbouw, maar ook in andere industrieën zoals beveiliging of scheepvaart kunnen inzetten", zegt Ejzenberg.

Lidar

Het sensorpakket in kwestie zorgt ervoor dat een voertuig kan 'zien'. Het zou daarbij beter kleinere objecten kunnen identificeren dan de technologieën waarmee bijvoorbeeld Google's Waymo of Tesla werken. "Dit is een niet te misverstane doorbraak", aldus een zelfverzekerde Ejzenberg. "Daarenboven levert het sensorpakket deze performantie dag en nacht, en in alle weersomstandigheden. Dit in tegenstelling tot het systeem van Tesla dat grofweg onderhevig is aan de zelfde 'beperkingen' die ook het menselijk oog ondervindt."

Daarom brengen Ejzenberg en zijn co-founder Jans de SAS-technologie nu onder in een eigen spin-off, Autonomous Knight, waarvoor Behault later dit jaar een tweede financieringsronde afsluit. "We verwachten die investeringsronde af te ronden tegen november, en dan trekken we naar Californië", aldus Ejzenberg. "Daar ligt het epicentrum van alles wat met autonoom rijden te maken heeft."

Specifiek moet het SAS zelfrijdende voertuigen dichter brengen bij 'autonomie level 5', autonome wagens die geen menselijk toezicht nodig hebben. De meest moderne voertuigen die je momenteel kan vinden blijven steken op level 4. "Omdat ze vaak met Lidar-technologie werken, en daarmee kom je er niet", citeert Ejzenberg Elon Musk.

Hoe zijn systeem dan werkt, kan Ejzenberg niet zeggen. Met het neerleggen van het octrooi komt er een periode van achttien maanden waarin alles geheim blijft, om het bedrijf de kans te geven zijn markt uit te bouwen. "Wij geloven dat de integreerbaarheid van autonome machines, en machines die interageren met mensen, bepaald zal worden door de kwaliteit van de systemen die de werkelijkheid waarin ze functioneren waarnemen en verwerken", zegt hij nog. "Daar kunnen en willen wij aan bijdragen. Onze doelstelling is te evolueren naar een wereldvermaard expertise centrum voor cyber-fysieke en electro-optische systemen in Limburg."

