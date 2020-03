Streaming zorgde in 2019 voor zestig procent van de totale omzet in de Belgische muziekconsumptie. De inkomsten uit downloads en cd's dalen. Angèle is veruit de populairste artiest.

Waar de muziekindustrie tien jaar geleden nog kreunde onder piraterij, werkt het digitale model zijn vruchten af. De totale omzet uit de consumptie van muziek groeide afgelopen jaar met acht procent tot 78,32 miljoen euro. Het gaat daarbij om de inkomsten uit verkoop en streaming van muziek, dus niet om inkomsten uit optredens of andere bronnen.

Het merendeel van die omzet, zestig procent of 46,7 miljoen euro, is afkomstig uit betaalde streaming. Downloads zijn goed voor acht procent of 5,91 miljoen euro. Betalende muziekstreaming groeide het afgelopen jaar met 31 procent. Downloads krimpen met 18,60 procent.

CD's en DVD's

Fysieke dragers zijn goed voor net geen derde van de omzet: dvd's zorgen voor twee procent van de inkomsten, CD's voor 22 procent en vinyl voor acht procent. Vinyl is wel de enige fysieke drager die populairder wordt (+8,06 procent), waar cd's (-22,43 procent) en dvd's (-27,43 procent) krimpen.

De cijfers zijn afkomstig van BEA, de Belgian Entertainment Association. Het wijst voor de cijfers naar de toenemende populariteit van Spotify, Deezer en Apple Music en het gemak waarmee muziek toegankelijk is. Hoe populair de streamingdiensten onderling zijn is niet bekend.

"We zijn heel blij met deze positieve ontwikkeling. Vooral de verhoging van 31% in digitale omzet toont aan dat de Belg steeds meer en makkelijker zijn weg kan vinden richting de streamingdiensten zoals Spotify, AppleMusic, Deezer en dergelijke," zegt Patrick Guns, voorzitter van BEA Music en hoofd van Universal Music België in een verklaring. "Als we kijken naar andere vergelijkbare muziekmarkten zijn we ervan overtuigd dat deze groeitrend zich nog zal doorzetten. Er is duidelijk nog meer potentieel, veelbelovend dus voor de toekomst."

Angèle populairst

Als we kijken naar de populairste Belgische artiest op streamingkanalen dan is het een kleine familie-aangelegenheid. Angèle is veruit de populairste artiest gevolgd door haar broer Romeo Elvis. Nadien volgen Damso, Dimitri Vegas & Like MIke en Lost Frequencies.

Die namen komen daarom ook terug in de meest gestreamde nummers. Dat waren in 2019 'Balance ton Quoi' (Angèle), 'Tout Oublier' (Angèle feat. Romeo Elvis) en 'Instagram' van Dimitri Vegas, Like Mike en andere samenwerkende artiesten. Ook voor het meest gestreamde album staan Angèle (Brol) en Romeo Elvis (Chocolat) bovenaan, gevolgd door Damso (Lithopedion en Ipseite).

Waar de muziekindustrie tien jaar geleden nog kreunde onder piraterij, werkt het digitale model zijn vruchten af. De totale omzet uit de consumptie van muziek groeide afgelopen jaar met acht procent tot 78,32 miljoen euro. Het gaat daarbij om de inkomsten uit verkoop en streaming van muziek, dus niet om inkomsten uit optredens of andere bronnen.Het merendeel van die omzet, zestig procent of 46,7 miljoen euro, is afkomstig uit betaalde streaming. Downloads zijn goed voor acht procent of 5,91 miljoen euro. Betalende muziekstreaming groeide het afgelopen jaar met 31 procent. Downloads krimpen met 18,60 procent.Fysieke dragers zijn goed voor net geen derde van de omzet: dvd's zorgen voor twee procent van de inkomsten, CD's voor 22 procent en vinyl voor acht procent. Vinyl is wel de enige fysieke drager die populairder wordt (+8,06 procent), waar cd's (-22,43 procent) en dvd's (-27,43 procent) krimpen.De cijfers zijn afkomstig van BEA, de Belgian Entertainment Association. Het wijst voor de cijfers naar de toenemende populariteit van Spotify, Deezer en Apple Music en het gemak waarmee muziek toegankelijk is. Hoe populair de streamingdiensten onderling zijn is niet bekend."We zijn heel blij met deze positieve ontwikkeling. Vooral de verhoging van 31% in digitale omzet toont aan dat de Belg steeds meer en makkelijker zijn weg kan vinden richting de streamingdiensten zoals Spotify, AppleMusic, Deezer en dergelijke," zegt Patrick Guns, voorzitter van BEA Music en hoofd van Universal Music België in een verklaring. "Als we kijken naar andere vergelijkbare muziekmarkten zijn we ervan overtuigd dat deze groeitrend zich nog zal doorzetten. Er is duidelijk nog meer potentieel, veelbelovend dus voor de toekomst."Als we kijken naar de populairste Belgische artiest op streamingkanalen dan is het een kleine familie-aangelegenheid. Angèle is veruit de populairste artiest gevolgd door haar broer Romeo Elvis. Nadien volgen Damso, Dimitri Vegas & Like MIke en Lost Frequencies.Die namen komen daarom ook terug in de meest gestreamde nummers. Dat waren in 2019 'Balance ton Quoi' (Angèle), 'Tout Oublier' (Angèle feat. Romeo Elvis) en 'Instagram' van Dimitri Vegas, Like Mike en andere samenwerkende artiesten. Ook voor het meest gestreamde album staan Angèle (Brol) en Romeo Elvis (Chocolat) bovenaan, gevolgd door Damso (Lithopedion en Ipseite).