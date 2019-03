Belgische Newtec in Singaporese handen

De meerderheidsaandeelhouders van het Belgische Newtec - dat is een speler in satellietcommunicatie -verkopen hun participatie aan het Singaporese ST Engineering voor 250 miljoen euro.

De Vlaamse investeringsmaatschappij PMV en SmartFin Capital, het door ondernemer Jurgen Ingels opgerichte Europees Private Equity fonds dat investeert in Europese techbedrijven, kondigen de verkoop aan van hun portefeuillebedrijf Newtec aan ST Engineering. ST Engineering uit Singapore betaalt 250 miljoen euro cash voor het Belgische bedrijf, oftewel ongeveer 383 miljoen dollar.

"Newtec is altijd al voorloper geweest in het ontwerp en productie van satellietcommunicatietechnologie", zegt Jurgen Ingels, managing director van Smartfin Capital en lid van de raad van bestuur van Newtec. "Deze combinatie vormt een hefboom voor beide bedrijven bij de ontwikkeling van nieuwe producten en dienstverlening aan klanten over de hele wereld. De deal is ook een bevestiging van het Belgische innovatiepotentieel en van het hoge opleidingsniveau van onze werknemers", leest het persbericht.

Roald Borré, hoofd Equity Investments bij PMV en voorzitter van de raad van bestuur van Newtec benadrukt in de mededeling dat ST Engineering zal blijven investeren in Newtec in België dat het Europese centrum voor de satellietcommunicatie-industrie moet vormen. Zowel Borré als Ingels zien in hun gezamenlijke investering sinds begin 2017 een voorbeeld van een geslaagde samenwerking tussen publieke en private investeringsmaatschappijen.

Newtec heeft haar hoofdzetel in Sint-Niklaas met productiefaciliteiten in Erpe-Mere. Maar er zijn ook R&D centra in Duitsland (Berlijn) en Frankrijk (Brest), naast internationale kantoren in de VS, Singapore, China (Peking), Dubai en Brazilië (Sao Paulo). ST Engineering van haar kant is een engineeringgroep gespecialiseerd in luchtvaart, elektronica, vastelandsystemen en de marinesector, met een markt van ongeveer 7,5 miljard euro. Het bedrijf is ook al eigenaar van een van Newtec's belangrijkste Amerikaanse concurrenten 'iDirect'. Dat betekent meteen dat er wel nog goedkeuring nodig is van de bevoegde mededingingsautoriteiten. Dat proces kan nog 3 tot 6 maand in beslag nemen, vooraleer de deal helemaal gesloten kan worden.