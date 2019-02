Belgische NGO aanvaardt voortaan ook cryptomunten

Memisa is een Belgische organisatie die onder meer in DR Congo, Benin, Burundi, Guinee, Mauritanië en India actief is. Om op nieuwe manieren projecten te financieren gaat het voortaan naast klassieke overschrijvingen ook cryptovaluta in bitcoin, litecoin en ether aanvaarden.

"Op dit moment zullen we iedere dag de ontvangen bitcoins omwisselen naar euro's. Wij zijn ons ervan bewust dat de koers stevig schommelt maar doordat we de bitcoins dus op dagelijkse basis zullen omzetten naar euro's, speculeren we niet." Aldus Annelies Van Erp, woordvoerster van Memisa.

Het ontvangen en omzetten gebeurt in samenwerking met het Belgische platform Bit4You. Dat platform zal ook donaties uit illegale activiteiten automatisch afwijzen.

In sommige steden kan je vandaag bitcoins inwisselen voor euro's of dollars. In Afrika is dat vooralsnog minder het geval. Maar Memisa houdt de optie wel open en wil met het aanvaarden van virtuele munten alvast innovatie in de sector van fondsenwerving stimuleren. Het wijst er ook op dat technologie in de regio anders evolueert dan in Europa. Zo hebben veel Afrikaanse regio's de vaste telefoonlijn overgeslagen en zijn ze meteen naar een gsm-netwerk gegaan.

Als het in de toekomst couranter wordt om ter plaatse bitcoin (of andere cryptomunten) om te zetten naar euro, dollar of lokale valuta, gekoppeld aan een lokale bankrekening, dan kan dat voor de NGO onder meer interessant zijn om op een transparante manier met lage transactiekosten sommen geld internationaal over te schrijven.