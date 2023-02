Het Belgische Novutech neemt de NetSuite-activiteiten van Fast Four in de Benelux over. Een verkoop die er komt nadat die laatste zich herpositioneert door het succes van de eigen apps.

Novutech is een in 2019 opgerichte ERP-specialist die zich specialiseert op NetSuite (Oracle). Het bedrijf werd opgericht door Maxime Lothe en Frédéric Zsikora, die als ex-consultants bij een grote speler hun eigen koers varen. Vandaag is het bedrijf aanwezig in Brussel, Kopenhagen en Lyon met in totaal 31 mensen. Nu komen er daar 18 mensen bij van Fast Four dat haar NetSuite-activiteiten verkoopt om strategische redenen.

Fast Four is sinds een jaar in handen van Zone & Co en is net zoals Novutech een NetSuite-specialist. Maar binnen Fast Four werden ook apps op basis van NetSuite (SuiteApps) ontwikkeld die vandaag zeer succesvol zijn. Zone & Co wil zich meer focussen op die apps, waardoor de afdeling rond 'klassieke' ERP-implementatie wordt afgestoten.

'We zijn daarop gaan praten met een aantal kandidaten om ons over te nemen, en met Novutech was er een perfecte match, ook geografisch,' vertelt Jan Snyers, bij Fast Four verantwoordelijk voor de NetSuite-activiteiten. 'Novutech is vooral in Brussel en Franstalig België aanwezig en daarbuiten in Frankrijk en de Nordics. Wij staan vooral sterk in Vlaanderen en Nederland. Door de overname bedienen we nu samen heel België en een aanzienlijk deel van West-Europa.'

Groei

Novutech haalde vorig jaar een omzet van 2,7 miljoen euro, 68 procent hoger dan in 2021. 'We zijn tot nu toe altijd organisch gegroeid, eerst in België en dan daarbuiten, maar dit vergroot onze ploeg en onze mogelijkheden. Het is de eerste overname voor ons, maar zeker niet de laatste,' zegt Maxime Lothe van Novutech.

De twee zijn geen onbekenden voor elkaar. Novutech was al een partner van Zone & Co 'Er was al een relatie en nu zijn we preferred partners,' zegt Snyers. We gaan ook hetzelfde kantoor delen op Schiphol.'

De ambitie van Novutech is om een one stop shop te zijn voor NetSuite. Vroeger beperkte zich dat tot de implementatie, maar nu gaat het bedrijf ook zelf licenties verkopen. De bedoeling is dat het bedrijf daarbij licenties verkoopt, de technologie implementeert en aanvullend ondersteuning geeft daarop.

