Terwijl de veiling van het 5G-spectrum met rasse schreden nadert, laten de Belgische telecomoperatoren in hun strategische kaarten kijken. En daar worden toch duidelijk verschillende nuances gelegd, zeker over 'private 5G'.

Stilaan raakt duidelijk hoe de aanbieders van 5G zich in de markt profileren. Data News bracht met Orange Belgium, Proximus en Telenet onze drie grote mobiele operatoren rond een virtuele debattafel. De verwachting is dat die drie straks tijdens de veiling ook het nodige 5G-spectrum in de wacht zullen slepen. Al zijn uiteraard ook Citymesh (deel van de Cegeka-groep) en NRB kandidaten.

Tijdens het debat met de drie grote operatoren is het om te beginnen duidelijk dat ze het over een groot deel eens zijn: de mobiele toekomst oogt hybride - 5G komt naast 4G en 3G zal ook nog niet zo snel verdwijnen - en de eigen ecosystemen én services zullen uiteindelijk het verschil moeten maken. Voor operatoren wordt 5G duidelijk ook een B2B-verhaal en niet zomaar een sneller netwerk voor consumenten. '5G verandert de manier waarop een bedrijf werkt. In de industrie bijvoorbeeld kan 5G de sleutel zijn die IT en OT samenbrengt', zegt Werner De Laet, Chief Enterprise Offiver bij Orange Belgium. '5G is een innovation driver. Elke sector zal toepassingen voor 5G zoeken en vinden', klinkt dat bij Anne-Sophie Lotgering, Chief Enterprise Market Officer bij Proximus. 'In eerste instantie heeft 5G meer relevantie voor B2B dan B2C', zegt ook Geert Degezelle, Executive VP bij Telenet Business.

Anne-Sophie Lotgering (Proximus) © Trends/DN

Privaat netwerk: maar hoe dan?

De discussie bracht wel verschillen aan het licht wanneer het over de implementatie van 'private 5G'-netwerken voor bedrijven gaat. Volgens Proximus zien bedrijven in de praktijk vooral voordeel in een 5G-MPN (Mobile Private Network). Daarbij maken ze op een private site -zoals een bedrijfsterrein of een productiehal - gebruik van een lokaal 5G-netwerk om een locatie van dekking te voorzien. 'Een MPN biedt nog meer voordelen dan het publieke netwerk', zegt Anne-Sophie Lotgering. 'Het bedrijf heeft de volledige controle over het eigen netwerk. Er is geen interferentie en nog minder latency. Het belangrijkste voordeel is echter dat alle data on-site blijven.'

'Ik betwijfel of MPN zinvol is, met name in België', ging Werner De Laet meteen in het verweer. 'Onze bedrijven zijn niet groot genoeg om er echt schaalvoordeel uit te halen. Je mag niet vergeten dat je een 5G-MPN niet zomaar installeert als alternatief voor wifi.' Ook op het vlak van de kosten heeft Werner De Laet voorbehoud. 'Wanneer een bedrijf zijn private 5G-netwerk zelf onderhoudt, neemt het daarbij eigenlijk de rol van operator op. Dat is net wat de meeste ondernemingen niet willen.' Orange ziet meer heil in het hybride model, waarbij een bedrijf een private slice op het publieke 5G-netwerk gebruikt. 'Dan kom je volgens mij al snel 30% goedkoper uit', zegt Werner De Laet.

Werner De Laet (Orange) © DN

Anne-Sophie Lotgering is het eens dat MPN misschien niet geschikt is voor de kmo. 'Maar België is rijk aan sectoren die early adopters zijn van nieuwe technologie, zoals de maakbedrijven, logistiek, de gezondheidszorg en de publieke sector. Daar heeft MPN een echte toegevoegde waarde als enabler van innovatie', zegt ze. Proximus zette al MPN's op bij het logistieke testcentrum Fabriek Logistiek in Gent. Het eerste Belgische 5G-MPN zette Proximus op voor A6K in Charleroi, een netwerkorganisatie voor technologiebedrijven.

Geert Degezelle (Telenet) © DN

Een 5G-MPN runnen houdt echter meer in dan enkel het netwerk neerzetten, klinkt het ook bij Telenet Business. 'Er zijn zonder twijfel valabele cases voor 5G-MPN', zegt Geert Degezelle. 'Maar ik zie die oplossing eerder als een tussenstap, waarna slicing op het publieke netwerk op termijn toch de betere aanpak zal blijken.' Bij slicing krijgt een toepassing een deel van de bandbreedte - een 'slice' - toegewezen op het publieke 5G-netwerk. Anne-Sophie Lotgering is niet overtuigd dat slicing alle noden zal beantwoorden. 'We zullen MPN's in specifieke situaties naast slicing moeten blijven aanbieden. En de vraag naar 5G-MPN is niet marginaal zoals globale en Europese cijfers het aantonen.'

'Volgens mij is MPN de oplossing voor een overgangsfase. Vroeger beheerden bedrijven hun eigen datacenter, terwijl ze nu massaal investeren in cloud. Zo zie ik ook de evolutie voor MPN. Op termijn zullen bedrijven volgens mij de rol van 'kleine operator' voor hun private mobiele netwerk niet meer willen opnemen', besluit Werner De Laet.

Het volledige verslag van dit virtueel rondetafelgesprek over alle aspecten van 5G met Proximus, Orange Belgium en Telenet leest u in het Data News 3/2022 magazine van 7 juni

