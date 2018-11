Belgische overheid behoudt vertrouwen in Kaspersky-software

Volgens het CCB kunnen geen enkele objectieve technische informatie of onafhankelijke studies aantonen dat de toepassingen van Kaspersky Lab kwaadaardig zouden zijn of een dreiging zouden betekenen voor de digitale veiligheid van het land. Dit heeft premier Charles Michel gemeld in de Kamer na een vraag van Kamerlid Brecht Vermeulen (N-VA).

Het CCB volgt dus niet het voorbeeld van de Nederlandse evenknie NCSC. Uit vrees voor inmenging van Russische veiligheidsdiensten en onethisch gebruik van de software werd de software in Nederland eerder wél uitgefaseerd. "Het is positief dat onze Belgische regering niet meegaat met de steekvlampolitiek die elders wel de kop opsteekt. Het is logisch dat iedere natie zijn belangen beschermt, maar we moeten hierbij niet naïef zijn. Ook bevriende naties doen aan spionage, denk maar aan de Belgacom-hack uit 2013 of de telefoon van Angela Merkel die door de VS werd afgeluisterd", aldus Brecht Vermeulen.

Kaspersky Lab heeft overigens pas nog zijn kernactiviteiten van Rusland naar Zwitserland verhuisd. Specifiek voor de Benelux zouden bijkomende maatregelen getroffen zijn in de vorm van het Kaspersky Private Security Network. Dat betekent dat de software binnen de Benelux beheerd blijft en dat de informatie rond dreigingsanalyse binnen de grenzen van de Europese Unie blijft.

In samenwerking met DutchITchannel.nl