Het Center for Cyber Security Belgium (CCB) gaat voortaan gebruik maken van de wachtwoordendatabase van Have I Been Pwned.

Overheden kunnen via Have I Been Pwned (HIBP) via een API nagaan of mailadressen van overheidsdomeinen betrokken zijn bij een datalek. België gaat daar voortaan gebruik van maken kondigt Troy Hunt, de man achter HIBP, aan. We zijn daarmee het 19e land om dat te doen na onder meer de VS, Canada, Zweden, Portugal, Luxemburg en Roemenië.

Het gaat voor alle duidelijkheid niet om onbeperkte toegang tot de database, waar intussen meer dan elf miljard accounts (waaronder mailadressen, telefoonnummers en wachtwoorden) zijn verzameld. Wel laat het de overheid toe om adressen van hun domeinen (bijvoorbeeld die van de Federale Overheidsdiensten) automatisch te controleren. Zo kunnen ze gebruikers waarschuwen wanneer hun mailadres bij een datalek is betrokken.

