In de eerste helft van 2019 stelde de Belgische overheid 676 keer een vraag over accounts aan Facebook. Dat is ruim drie keer meer dan in dezelfde periode in 2014. Dat schrijft De Tijd donderdag.

Facebook reageert ook vaker op de vragen om info vanuit België: in 83 procent van de gevallen gaf Facebook 'bepaalde data' aan de overheid.

De krant baseert zich op de transparantierapporten die de techreuzen daarover publiek maken en stelde vast dat Facebook, Microsoft, Twitter, Apple en Google samen nog nooit zo veel verzoeken uit België hebben gekregen om informatie prijs te geven over accounts. In de eerste helft van vorig jaar kregen ze samen 1.624 verzoeken, een recordaantal, tegenover 977 in dezelfde periode in 2014. De meeste verzoeken waren gericht aan Facebook (waarbij ook Instagram behoort). Twitter kreeg opvallend weinig verzoeken van onze overheid: slechts 23 in de eerste helft van vorig jaar.

Facebook en co. blijken voorts beter mee te werken dan vijf jaar geleden. Maar ze gaan nog altijd niet op alle verzoeken in. Facebook deed dat in de eerste helft van vorig jaar in 83 procent van de gevallen, net als Apple. Twitter scoorde het slechtst met 70 procent. Microsoft en Google scoorden beter met 90 en 86 procent. Opgelet: het gaat om gevallen waarbij 'bepaalde data' zijn vrijgegeven, dus niet noodzakelijk alles wat onze overheid wilde weten.

