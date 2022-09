Op Campus Vesta, het opleidingscentrum voor veiligheidstrainingen in Ranst, heeft de Belgische politie een demonstratie gehouden met virtual reality (VR). De tweedaagse conferentie op Campus Vesta kadert binnen het Europees trainingsprogramma Shotpros.

Shotpros analyseert de invloed van een psychologische context op gedrag en beslissingen in stressvolle situaties bij agenten. Daarnaast is het project bedoeld om kennis uit te wisselen tussen Europese korpsen die trainen met VR. Dat zal gebeuren binnen het zogenaamde VR & Police Network.

In bijzijn van minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden, en Antwerps gouverneur Cathy Berx, werd dinsdag 'de politie van de toekomst' voorgesteld. Bedoeling van de conferentie is om technologische samenwerkingen op lange termijn aan te gaan met diverse Europese politiekorpsen, zodanig dat men overal met VR kan trainen.

Van gijzeling tot betoging

Met virtual reality kan een korps op alle mogelijke tijdstippen trainen op alle denkbare scenario's, of het nu een gijzeling of een betoging is. Trainen in reële omstandigheden is voor de politie geen overbodige luxe, zeker nu men steeds vaker met agressie te maken krijgt.

'Het stemt dankbaar dat de Europese Unie en vele andere partners de krachten en middelen bundelden voor dit project', aldus gouverneur Berx. 'In 2019 startte het project met 250.000 agenten die instaan voor de veiligheid van zestig miljoen burgers. Nu, drieëneenhalf jaar later, telt het project 825.000 agenten die zich samen inzetten voor de veiligheid van 230 miljoen burgers.'

Minder geweld

'Gedurende de coronacrisis hebben we meermaals geconstateerd dat vreedzame betogingen werden ontregeld door een aantal betogers', zegt minister Verlinden. 'Met mijn vorige week aangekondigde betogingsverbod hebben de burgemeesters een instrument in handen om relschoppers uit te sluiten van een betoging. Het is een eerste stap, maar op momenten dat een situatie toch escaleert, moet ons politiepersoneel in staat zijn om correct en efficiënt te interveniëren. Door hierop te trainen via VR, kan het gebruik van geweld door de politie worden verminderd.'

