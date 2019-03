Belgische prijs van Tesla Model Y bekend

De nieuwe compacte SUV van Tesla is te koop in België via de online configurator van het merk. Dit Model Y verandert van eigenaar voor minstens 57.000 euro.

Model Y is de nieuwe volledig elektrische compacte SUV in het gamma van Tesla. De wagen is afgeleid van Model X, maar moet door zijn compactere afmetingen beter geschikt zijn voor onze wegen. Nu zijn ook de prijzen bekend. De tweewielaangedreven Long Range versie kost 57.000 euro en heeft volgens de Amerikaanse constructeur een rijbereik van 540 km in de WLTP-cyclus, een topsnelheid van 209 km/u, terwijl de sprint van 0 tot 100 km/u in 5,8 seconden lukt. De Long Range Dual Motor variant heeft een motor op elke as en biedt zodus vierwielaandrijving. Het prijskaartje bedraagt 61.000 euro. De autonomie daalt wel tot 505 km, maar de prestaties zijn beter: een top van 217 km/u en een sprint van 0 tot 100 km/u in 5,1 seconden. Tenslotte is er nog de Performance versie die 70.000 euro kost. Daarmee loopt de top op tot 241 km/u en wordt de kaap van 100 km/u reeds na 3,8 seconden overschreden. Het rijbereik bedraagt dan zo'n 480 km. Wat de keuzemogelijkheden en opties betreft, is zwarte lak zonder meerprijs verkrijgbaar, maar voor vijf andere speciale tinten moet tussen 1.600 en 2.700 euro bijgelegd worden. Verder kosten een bijkomende achterbank om tot 7 personen te herbergen 3.200 euro, de Autopilot (de intelligent cruise control) eveneens 3.200 euro en geavanceerd semi-autonoom rijden 5.300 euro extra. U kan de Tesla Model Y nu reeds online bestellen, maar de levering kan wel even op zich laten wachten, aangezien de productie pas in 2021 van start gaat.