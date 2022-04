Google neemt batterijen gevoed door groene energie in gebruik als back-up voor zijn datacenters. Ons land heeft volgens de techreus de wereldprimeur. Het prototype werd sinds 2020 immers getest in het datacenter van Saint-Ghislain, bij Bergen, en is nu volledig operationeel.

De nieuwe batterijen in Saint-Ghislain slaan uitsluitend groene energie op. 'Deze elektriciteitsreserve is afkomstig van de zonnepanelen en windturbines van het datacenter tijdens periodes van overproductie van hernieuwbare energie', aldus Google. 'Het systeem geeft deze energie vervolgens vrij op de momenten van de dag waarop er onvoldoende productie in real time is. Bovendien dienen de batterijen ook als stroomvoorziening voor de elektriciteitsnetten van omliggende structuren buiten het datacenter.' Daarvoor heeft het technologiebedrijf partnerschappen met energiespelers als Centrica en Fluence.

Koolstofvrij tegen 2030

Door de batterijen kan Google zijn infrastructuren laten draaien bij stroomuitval of wanneer er een tekort is aan groene energie, klinkt het. De batterijen vervangen de oorspronkelijke dieselgeneratoren. Die generatoren leidden tot uitstoot van CO2 en bezorgdheid over de opslag van de brandstof.

'Nu ons Belgische team deze nieuwe energiebron op punt heeft gesteld, kunnen we hem uitbreiden naar andere sites over de hele wereld', zegt Maud Texier, hoofd energieontwikkeling bij Google. 'Wij schatten dat dieselgeneratoren in de hele datacenterindustrie aan de oorsprong liggen van meer dan 20 gigawatt opgewekte energie. Dat is het equivalent van het vermogen van bijvoorbeeld 62,5 miljard panelen of 7.280 windturbines.'

Google wil tegen 2030 volledig koolstofvrij opereren.

