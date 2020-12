Een Belg, Amerikaan en Australiër zijn erin geslaagd om een van de codes die vijftig jaar geleden gestuurd zijn door de mysterieuze 'Zodiac Killer' te ontcijferen. Die terroriseerde eind jaren zestig het noorden van de Amerikaanse staat Californië en is nog steeds niet geïdentificeerd.

Dat meldt de San Francisco Chronicle. De vermoedelijke seriemoordenaar stuurde het bericht in november 1969 naar die krant.

Die code bestond uit een reeks raadselachtige letters en symbolen. Jarenlang zochten de autoriteiten en amateuronderzoekers naar de betekenis ervan. Ze hoopten de identiteit van de moordenaar te kunnen achterhalen als ze de code hadden ontcijferd.

Volgens het trio schept de moordenaar in zijn bericht op over zijn daden. Hij daagt de autoriteiten uit en lijkt waanvoorstellingen te hebben. Over zijn identiteit staat er niets in. 'Ik hoop dat jullie veel plezier hebben als jullie me proberen te vangen (...) Ik ben niet bang voor de gaskamer omdat die me heel snel naar de hemel zal sturen omdat ik nu genoeg slaven heb om voor mij te werken', luidt het bericht.

David Oranchak, een 46-jarige Amerikaanse webdesigner, begon in 2006 te werken aan de ontcijfering van de code. Daarvoor ontwikkelde hij verschillende computerprogramma's. Hij kreeg de hulp van de Australische wiskundige Sam Blake en de Belgische programmeur Jarl Van Eycke, legt Oranchak uit aan de San Francisco Chronicle.

De 'Zodiac Killer' vermoordde minstens vijf mensen tussen 1968 en 1969, maar zegt in totaal 37 moorden te hebben gepleegd. Hij inspireerde ook andere seriemoordenaars.

