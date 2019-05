is redacteur bij Data News

De rechtszaak van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit tegen Facebook voor het Hof van Beroep schuift door naar het Europees Hof van Justitie.

Na de pleidooien op 27 en 28 maart stelt het Brusselse Hof van Beroep dat het Europees Hof van Justitie zich moet uitspreken over een deel van de zaak.

Concreet gaat het er over dat de GDPR stelt dat de verschillende Gegevensbeschermingsautoriteiten (GBA's) moeten samenwerken en een één-loketmechanisme moeten hanteren. Het Europees Hof moet nu beslissen wat dit betekent voor de procedure tegen Facebook.

In praktijk wil dat zeggen dat het Europees Hof kan oordelen dat de Belgische GBA de zaak verder mag voeren, maar ze kan ook beslissen om dit door de European Data Protection Board, de Europese toezichthouder, te laten uitvoeren of eventueel de Ierse GBA, waar Facebook zijn Europees hoofdkantoor heeft.

De Belgische GBA ziet daar alvast geen probleem in. "Het gaat puur over wie bevoegd is om de zaak verder op te volgen. Maar de problematiek wordt bij de EDPB aangekaart," zegt communciatieverantwoordelijke Sarah Boulerhcha. Daar zijn de Europese GBA's vertegenwoordigd.

De zaak tegen Facebook dateert al uit 2015 en klaagt aan dat Facebook surfgewoontes van internetgebruikers, ook als ze geen lid zijn, bijhoudt. Facebook verloor die zaak in eerste aanleg maar procedeert verder in beroep. Dat beroep wordt nu tijdelijk doorverwezen naar Europa om te bepalen wie de zaak verder kan behartigen.

Update 12.20 uur:

In tegenstelling tot een eerdere versie van dit artikel is er nog geen gemeenschappelijk standpunt van de European Data Protection Board. Het artikel werd hiervoor aangepast.