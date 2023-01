Het extra kapitaal moet de internationalisering ondersteunen.

Pointerpro, een Belgische scale-up die het maken van adviesrapporten voor consultants automatiseert, haalt in een kapitaalsronde 950.000 euro op. Het geld komt via een banklening de investeringsmaatschappij PMV. Met het geld wil het bedrijf verder internationaliseren en investeren in marketing en R&D.

De scale-up maakt software waarmee consultancy- en andere dienstenbedrijven hun adviesrapporten kunnen automatiseren. Het telt onder meer consultants als Capgemini en Deloitte tot zijn klanten en heeft kantoren in 65 landen, waaronder het hoofdkwartier in ons land. Met het opgehaalde geld wil Pointerpro dat aantal nog uitbreiden naar nieuwe markten.

