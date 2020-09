Eddy Willems, security-evangelist bij het Duitse G Data CyberDefense, heeft een cyberthriller uitgebracht over een moorddadig computervirus. De Belgische expert op het gebied van computerbeveiliging schreef 'Het virus' op basis van zijn ervaringen bij G Data, dat in de IT-wereld beschouwd wordt als de uitvinder van antivirussoftware.

Het fictieve verhaal gaat over Europolinspecteur Lara Hartman en communicatieverantwoordelijke Frank Willems. Samen starten zij een klopjacht om cybercriminelen op te sporen die een zelfrijdende auto hebben gehackt en ontregeld, met een dodelijke crash tot gevolg. Alles lijkt te wijzen op een gevaarlijk computervirus. Er volgt een race tegen de klok om een antivirus te vinden dat het kwaad kan stoppen.

'Toen ik ruim dertig jaar geleden de eerste AIDS ransomware-diskette kraakte, had ik had nooit verwacht dat cybercrime zo'n grote vlucht zou nemen', zegt Willems. 'Inmiddels heeft iedereen helaas wel eens te maken gehad met cybercrime. In het boek probeer ik te omschrijven wat er zou kunnen gebeuren als cybercriminaliteit op deze manier blijft toenemen.'

'Het Virus' is verkrijgbaar bij alle boekhandels en kost 20,99 euro. Eerder publiceerde Eddy Willems het educatieve boek 'Cybergevaar' (2013) dat later ook in het Duits en het Engels verscheen.

