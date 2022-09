Credix bestaat nog geen jaar, maar haalt voor de tweede keer geld op. Het bedrijf wil beleggers verbinden met lokale kredietbedrijven in opkomende landen in Latijns-Amerika.

Het bedrijf van Thomas Bohner en haalt nu in een Series A voor de tweede keer geld op. De 11,32 miljoen euro is hoofdzakelijk afkomstig van Motive Partners Early Stage fund en ParaFi Capital. Daarnaast stappen ook Valor Capital, Victory Park Capital, MMG Investment Group, Circle Bentures, Abra, Fuse Capital, Claure Group en business angel Ricardo Villa Marina mee in.

Met dat geld wil Credix haar infrastructuur verder uitbouwen, onder meer. Het bedrijf wil een marktplaats zijn voor beleggers en kredietbedrijven in opkomende landen. In die landen zijn klassieke bankleningen vaak moeilijk verkrijgvaar en duur. Zeker bij persoonlijke leningen of studieleningen loopt de interest enorm op waardoor er veel kleine kredietbedrijven actief zijn.

Stablecoins

Credix wil daar een brug slaan tussen financiële spelers. Opmerkelijk genoeg doet het dat op basis van cryptomunten. Beleggers investeren met cryptovaluta, kredietbedrijven krijgen daarbij stablecoins, waarvan de waarde afhangt van de dollarkoers, en kunnen dat omzetten in lokale munten die ze aan hun eindklanten verschaffen.

Vandaag hebben kredietbedrijven al meer dan 25 miljoen dollar via Credix geleed. Tegen eind van dit jaar hoopt het bedrijf dat dat oploopt tot 100 miljoen dollar, onder meer door uit te breiden naar Mexico en Colombia.

