Deltaray, een bedrijfje dat 3D-scans maakt voor kwaliteitscontrole van allerlei producten, heeft in een nieuwe investeringsronde 1,3 miljoen euro opgehaald.

Deltaray is een spin-off van imec en de Universiteit Antwerpen. Het bedrijf heeft een tool ontwikkeld die kwaliteitscontrole kan doen zonder het productieproces te onderbreken. Het doet dat door voorwerpen te scannen via röntgenstralen en die scans vervolgens in 3D te analyseren met kunstmatige intelligentie.

De start-up doorliep al het acceleratieprogramma van imec.istart en haalde subsidies binnen van Vlaio. In een nieuwe investeringsronde krijgt het bedrijf nu kapitaal van de Limburgse investeringsmaatschappij LRM, imc, de Universiteit Antwerpen en enkele prive-investeerders. De kapitaalsronde is in totaal 1,3 miljoen euro waard.

Onder de scanner

De technologie van Deltaray wordt vooral ingezet in zogeheten Industry 4.0 omgevingen, met als voordeel dat de X-rays ook de binnenkant van producten op fouten nakijken. Het bedrijf pronkt met een wereldwijd patent en ziet een groot potentieel voor zijn technologie. "X-ray wordt vandaag al ingezet voor steekproefgewijze kwaliteitscontroles," zegt CEO en co-founder Dirk Hamelinck in een persbericht, "maar onze grote differentiator is dat we élk voorwerp scannen, op de productievloer en aan de normale productiesnelheid. Op die manier worden onverwachte fouten onmiddellijk zichtbaar en garandeert Deltaray een feilloze output."

