DESelect, een Belgische start-up die marketingsoftware bouwt voor het Salesforce platform, haalt in een kapitaalronde meer dan vijf miljoen dollar bij een New Yorks investeringsfonds Adjacent.

DESelect werd twee jaar geleden opgericht en maakt een platform op basis van Salesforce. De software moet onder meer databases in Salesforce Marketing Cloud segmenteren. Met die technologie wist het bedrijfje al zo'n miljoen aan jaarlijks terugkomende inkomsten te genereren, bij klanten als Volvo, HelloFresh en T-Mobile.

Met de nieuwe investeringsronde hoopt het bedrijf nu de verdere stap internationaal te zetten. Er werd in deze ronde 5,5 miljoen dollar opgehaald, het merendeel daarvan bij het New Yorkse durfkapitaalfonds Adjacent. Ook Pieterjan Bouten en Louis Jonckheere van Showpad stappen mee in DESelect, net als Federico Larsen, mede-oprichter van devops-platform Copado, en een aantal andere Business Angels. 'Met de kapitaalinjectie van 5,5 miljoen dollar willen we onze internationale expansie versnellen', zegt Anthony Lamot, oprichter en CEO van DESelect, in een persbericht. 'We openen nog dit jaar, vroeger dan verwacht, een kantoor in Austin (Texas). Dat moet begin volgend jaar op volle toeren draaien. Zowel in de VS als in Europa gaan we ook ons team uitbreiden met een viervoud.'

Naast een internationale uitbreiding, wordt ook de productportfolio bijgeschaaft, zegt oprichter en CTO Jonathan van Driessen: 'DESelect Segment, waar het allemaal begonnen is voor ons, blijft ons paradepaardje. Maar we merkten dat klanten de segmentatiemogelijkheden wel volop gebruikten, maar nog lang niet al hun data in de Salesforce Marketing Cloud hadden staan. Zo zijn we op het idee gekomen van een no-code integratietool, waarmee marketers snel en eenvoudig andere databronnen (CMS, CRM, e-commerce,...) kunnen connecteren. Tegelijkertijd hebben we onze gratis zoekmachine verder uitgebreid.'

DESelect werd twee jaar geleden opgericht en maakt een platform op basis van Salesforce. De software moet onder meer databases in Salesforce Marketing Cloud segmenteren. Met die technologie wist het bedrijfje al zo'n miljoen aan jaarlijks terugkomende inkomsten te genereren, bij klanten als Volvo, HelloFresh en T-Mobile. Met de nieuwe investeringsronde hoopt het bedrijf nu de verdere stap internationaal te zetten. Er werd in deze ronde 5,5 miljoen dollar opgehaald, het merendeel daarvan bij het New Yorkse durfkapitaalfonds Adjacent. Ook Pieterjan Bouten en Louis Jonckheere van Showpad stappen mee in DESelect, net als Federico Larsen, mede-oprichter van devops-platform Copado, en een aantal andere Business Angels. 'Met de kapitaalinjectie van 5,5 miljoen dollar willen we onze internationale expansie versnellen', zegt Anthony Lamot, oprichter en CEO van DESelect, in een persbericht. 'We openen nog dit jaar, vroeger dan verwacht, een kantoor in Austin (Texas). Dat moet begin volgend jaar op volle toeren draaien. Zowel in de VS als in Europa gaan we ook ons team uitbreiden met een viervoud.'Naast een internationale uitbreiding, wordt ook de productportfolio bijgeschaaft, zegt oprichter en CTO Jonathan van Driessen: 'DESelect Segment, waar het allemaal begonnen is voor ons, blijft ons paradepaardje. Maar we merkten dat klanten de segmentatiemogelijkheden wel volop gebruikten, maar nog lang niet al hun data in de Salesforce Marketing Cloud hadden staan. Zo zijn we op het idee gekomen van een no-code integratietool, waarmee marketers snel en eenvoudig andere databronnen (CMS, CRM, e-commerce,...) kunnen connecteren. Tegelijkertijd hebben we onze gratis zoekmachine verder uitgebreid.'