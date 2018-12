Belgische start-up levert emotieherkenning aan Franse gendarmerie

De Franse gendarmerie gaat in eerste instantie een camera plaatsen in haar kantoor in Lyon, nadien wordt het project uitgebreid naar andere korpsen.

Die camera gaat in real time beelden analyseren met behulp van machine learning en kunstmatige intelligentie. Door de emoties van bezoekers te analyseren, wil het de kwaliteit van haar dienstverlening verbeteren. In totaal worden er zeven emoties opgespoord.

De totale waarde van het contract is nog niet bekend, maar volgens Piximate gaat het om een half miljoen euro per jaar. Het bedrijf heeft haar herkenningstechnologie zelf ontwikkeld, al steunt het hiervoor wel op bestaande bibliotheken voor het herkennen van gezichten.

Piximate bestaat nog maar sinds 2016 en werd opgericht door Valerio Burgarello, Georges Caron en Laure Uytdenhoef. Uytdenhoef is CEO van het bedrijf.