Soda, dat werkt aan een platform om fouten uit data te halen, rond haar tweede stevige kapitaalronde af op minder dan een jaar tijd.

Soda bestaat sinds 2018 en werd opgericht door Maarten Masschelein (ex Collibra)) en Tom Baeyens. Het bedrijf ontwikkelt een platform waarmee het mogelijk is om data van bedrijven betrouwbaar te houden. Een niche die groeit aan belang naarmate bedrijven vaker op die data steunen voor beslissingen.

Vandaag kondigt het bedrijf een kapitaalronde van 11,5 miljoen euro aan. Die investeiing wordt geleid door Singular en huidige investeerders Point Nine Capital, Hummingbird Capital, Data Community Fund en enkele angel investors.

2e kapitaalronde op één jaar tijd

Daarmee haalt Soda op één jaar tijd 14 miljoen euro op, na een eerdere kapitaalronde van 2,5 miljoen euro vorig jaar. In 2018 kreeg het ook al een half miljoen euro van Innoviris.

Binnenkort komt het met een open source community editie van haar platform en een enterprise versie. Met de nieuwe middelen wil het bedrijf haar cloudgebaseerd platform verbeteren en schalen en een wereldwijde community van gebruikers opzetten.

