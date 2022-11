De start-up in makelaarssoftware wil met de nieuwe investeringsronde uitbreiden naar Frankrijk.

De Belgische start-up SweepBright haalt in een nieuwe investeringsronde 2,3 miljoen euro op. De verhoging van het kapitaal komt van bestaande investeerders en wordt ingezet om de groei in België en Frankrijk kracht bij te zetten. SweepBright maakt een softwareplatform voor vastgoedmakelaars.

Het bedrijf lijkt momenteel vooral zijn zinnen te zetten op Frankrijk, waar het een samenwerking aangaat met Orpi, een groot vastgoednetwerk met 1.350 agentschappen. Sinds zijn start in 2016 haalde SweepBright in verschillende investeringsrondes als zo'n 10 miljoen euro op, onder meer bij Volta Ventures. Het bedrijf schat dat ondertussen zo'n tien procent van de Belgische vastgoedtransacties met zijn platform worden beheerd.

De Belgische start-up SweepBright haalt in een nieuwe investeringsronde 2,3 miljoen euro op. De verhoging van het kapitaal komt van bestaande investeerders en wordt ingezet om de groei in België en Frankrijk kracht bij te zetten. SweepBright maakt een softwareplatform voor vastgoedmakelaars. Het bedrijf lijkt momenteel vooral zijn zinnen te zetten op Frankrijk, waar het een samenwerking aangaat met Orpi, een groot vastgoednetwerk met 1.350 agentschappen. Sinds zijn start in 2016 haalde SweepBright in verschillende investeringsrondes als zo'n 10 miljoen euro op, onder meer bij Volta Ventures. Het bedrijf schat dat ondertussen zo'n tien procent van de Belgische vastgoedtransacties met zijn platform worden beheerd.