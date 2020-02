Het gaat goed met de Belgische technologiesector. Vorig jaar was er opnieuw groei en de afgelopen vijf jaar was die groei goed voor bijna twintigduizend jobs. We doen het beter dan de rest van Europa zegt Agoria.

De technologiesector in ons land groeide tussen 2015 en vorig jaar met 11,5 procent. De werkgelegenheid nam in die periode met 5,1 procent toe en de reële productiviteit met 6,4 procent. Dat becijferde Agoria, dat de technologiebedrijven in ons land vertegenwoordigt.

"Deze groeicijfers tonen aan dat de digitale transformatie en de daling van de loonkost werken", zegt Marc Lambotte, CEO van Agoria. Hij pleit dan ook om het beleid van de afgelopen jaren niet terug te draaien.

Volgens Agoria deed de technologiesector in ons land het beter dan de rest van Europa. Zeker in een moeilijk geopolitiek landschap worden bij een internationale vertraging doorgaans Belgische productiesites gesloten en dat is momentele niet het geval. De digitalisering en modernisering werpt zijn vruchten af, stelt de organisatie.

De groei houdt intussen al vijf jaar aan en afgelopen jaar bedroeg die 1,7 procent, goed voor een omzet van 129,4 miljard euro. Vooral IT-oplossingen (+6 procent) en metaalproducten (+1,5 procent) zijn de stijgers hier. "De technologische sector doet zo ook andere sectoren groeien. Qua ondersteuning van de sociale zekerheid kan dat tellen," stelt Lambotte.

In totaal werken er vandaag 313.047 mensen in de Belgische technologiesector. Agoria baseert zich daarvoor op cijfers van de RSZ. Drie vijfde werkt in de maakindustrie, twee vijfde in de dienstensector, die vooral bestaat uit IT-oplossingen.

De afgelopen vijf jaar was de sector goed voor een netto groei van 19.614 jobs. Maar er blijven ook veel vacatures openstaan. Agoria grijpt de cijfers aan om op de nood van activering te wijzen en een verderzetting van het bestaand beleid. Volgens de sectorfederatie zou dat tegen 2024 nogmaals 22.000 extra jobs kunnen opleveren.

De technologiesector in ons land groeide tussen 2015 en vorig jaar met 11,5 procent. De werkgelegenheid nam in die periode met 5,1 procent toe en de reële productiviteit met 6,4 procent. Dat becijferde Agoria, dat de technologiebedrijven in ons land vertegenwoordigt."Deze groeicijfers tonen aan dat de digitale transformatie en de daling van de loonkost werken", zegt Marc Lambotte, CEO van Agoria. Hij pleit dan ook om het beleid van de afgelopen jaren niet terug te draaien.Volgens Agoria deed de technologiesector in ons land het beter dan de rest van Europa. Zeker in een moeilijk geopolitiek landschap worden bij een internationale vertraging doorgaans Belgische productiesites gesloten en dat is momentele niet het geval. De digitalisering en modernisering werpt zijn vruchten af, stelt de organisatie.De groei houdt intussen al vijf jaar aan en afgelopen jaar bedroeg die 1,7 procent, goed voor een omzet van 129,4 miljard euro. Vooral IT-oplossingen (+6 procent) en metaalproducten (+1,5 procent) zijn de stijgers hier. "De technologische sector doet zo ook andere sectoren groeien. Qua ondersteuning van de sociale zekerheid kan dat tellen," stelt Lambotte.In totaal werken er vandaag 313.047 mensen in de Belgische technologiesector. Agoria baseert zich daarvoor op cijfers van de RSZ. Drie vijfde werkt in de maakindustrie, twee vijfde in de dienstensector, die vooral bestaat uit IT-oplossingen. De afgelopen vijf jaar was de sector goed voor een netto groei van 19.614 jobs. Maar er blijven ook veel vacatures openstaan. Agoria grijpt de cijfers aan om op de nood van activering te wijzen en een verderzetting van het bestaand beleid. Volgens de sectorfederatie zou dat tegen 2024 nogmaals 22.000 extra jobs kunnen opleveren.