BELCLIV, de Belgische Club voor Informaticaveiligheid, heeft de thesis van KU-Leuven student Hans Winderix bekroond. Die gaat dieper in op het veilig compileren vanuit programmeertalen.

BELCLIV reikt de prijs, die gepaard gaat met tweeduizend euro aan prijzengeld, al voor de vijfde keer uit. Dit jaar gaat de prijsl naar 'Security Enhanced LLVM', de thesis van Winderix in de opleiding Master of Science in de toegepaste informatica, gespecialiseerde softwareontwikkeling en gedistribueerde systemen.

Zijn thesis gaat dieper in op kwetsbaarheden die ontstaan tussen het ontwerpen en het implementeren van software. Zo worden veel toepassingen vandaag geschreven in een zogenaamde hogere programmeertaal. Zo'n taal biedt meer eenvoud en functionaliteiten voor ontwikkelaars.

Als die code wordt gecompileerd zodat ze uitvoerbaar is op een machine, kunnen er in die omzetting bepaalde veiligheidseigenschappen die op het hogere niveau zijn ingevoerd weer verdwijnen en wordt de machinecode kwetsbaar.

In zijn thesis bekijkt Winderix de mogelijkheden voor een open platform voor veilige compilatie waar de veiligheidseigenschappen expliciet en op een generieke manier de verschillende abstractieniveaus kunnen worden voorgesteld en verwerkt. Dat platform zou ook verschillende programmeertalen en architecturen ondersteunen.

Vorig jaar ging de prijs van BELCLIV naar de thesis van Ward Beullens over kwantumbestendige cryptografie.