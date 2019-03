Belgische topwiskundige Ingrid Daubechies gelauwerd door UNESCO

De International Awards For Women in Science, die vandaag voor de 21ste keer werden uitgereikt, zijn een initiatief van de L'Oréal Foundation en UNESCO. Deze awards bekronen toonaangevende vrouwelijke wetenschappers die baanbrekend onderzoek verrichten of absolute wereldtop in hun discipline zijn. Het nieuws over de prijzen raakte al vorige maand bekend, vandaag werden de prijzen in Parijs uitgereikt.

VUB-alumna Ingrid Daubechies is een wereldautoriteit op het vlak van zogeheten wavelets die onder andere beeldcompressie mogelijk maken. Dat het internet niet bezwijkt onder het gewicht van de miljarden terabytes aan foto's die elke dag worden geüpload, hebben we voor een groot deel aan deze compressietechniek te danken.

Daarnaast wordt ze gelauwerd voor haar jarenlange inzet voor gelijke kansen, toegang tot onderwijs en wetenschap in ontwikkelingslanden. Aan de award is een geldprijs van 100.000 euro verbonden.