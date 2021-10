Op het tweejaarlijkse Sportinnovatiecongres van Sport Vlaanderen, dat donderdag plaatsvond, werd met Ballistic de eerste VR-sport gelanceerd. Het gaat om een wereldprimeur van Vlaamse bodem. Data News sprak met producer Jeroen Dessaux van ontwikkelaar Triangle Factory.

Ballistic is een intensieve, maar bovenal unieke twee-tegen-twee-sport die in virtual reality wordt gespeeld. In tegenstelling tot bij de meeste VR-sportgames ren je fysiek rond op een echt veld om de bal terug te slaan naar je tegenstanders. Denk aan een mix van padel en volleybal in een futuristische setting.

Ik ben vrij zeker dat we Ballistic de eerste echte co-location sportgame ter wereld kunnen noemen.

'Het is de eerste, speciaal voor VR ontwikkelde sport', vertelt Jeroen Dessaux, producer bij Triangle Factory. 'Ballistic is ontworpen voor de Oculus Quest 2, een VR-headset met inside out-tracking en relatief goedkoop. De game is speelbaar op twee velden met twee spelers, dus vier spelers in totaal. De afmetingen van het veld zijn vergelijkbaar met die van een squashveld.'

Cutting edge

'En dit is allemaal cutting edge', vervolgt Dessaux, 'want met twee VR-brillen op één speelveld is nog niet eerder gedaan. Ik ben dan ook vrij zeker dat we Ballistic de eerste echte co-location sportgame ter wereld kunnen noemen. Toch wel een primeur en iets om fier op te zijn!'

Ballistic is over een periode van tien maanden ontwikkeld. Er werd met vier man voltijds aan gewerkt met ondersteuning van drie andere developers, gespecialiseerd in 3D-modelling en geluid. 'We mikten op een zo breed mogelijk publiek. Dat betekent dat de game toegankelijk en niet te complex moest zijn, met genoeg diepgang. Tegelijk moet je gebruik maken van VR, en dingen doen die niet mogelijk zijn in de echte wereld. De achtermuur die kan breken om een goal te vormen, bijvoorbeeld, of de manier waarop je de bal kan raken'.

The Park

De game geniet de steun van Sportwerk Vlaanderen, The Park Entertainment (de VR-speelhallen van Telenet) en Sport Vlaanderen. 'Dat moet volstaan voor een succesvolle Vlaamse start. Nadien wordt de nieuwe VR-sport ook internationaal gelanceerd', klinkt het. Ook Vlaams minister van Sport Ben Weyts had op het Sportinnovatiecongres lovende woorden over voor Ballistic: 'We zijn erg trots dat we vandaag de eerste speciaal voor virtual reality ontwikkelde sport in Vlaanderen kunnen voorstellen, een absolute primeur'.

