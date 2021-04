Zappware, dat digitale tv-oplossingen maakt, wordt volledig overgenomen door het Zwitserse investeringsfonds Reinhart Capital.

Bij de overname gaan alle aandelen naar het investeringsfonds, inclusief die van de Limburgse Investeringsmaatschappij LRM. Zappware bestaat sinds 2001 en zit sinds 2006 in het portfolio van LRM. Het bedrijf maakt oplossingen voor digitale tv, waaronder een Sandbox-TV die even op Datanews heeft gedraaid.

Internationaal

De nieuwe investeerder heeft zijn hoofdzetel in Zürich, en moet het bedrijf internationaal opschalen. 'We zijn erg trots op de weg die Zappware heeft afgelegd', zegt Patrick Vos, CEO van Zappware, in een persmededeling. 'Met onze bekroonde producten en ons geweldig team zijn we erin geslaagd om wereldwijd een voetafdruk van tevreden klanten te creëren. Nu is het tijd om het bedrijf verder op te schalen, iets waar Reinhart Capital bij uitstek geschikt voor is.'

