Studenten aan de KU Leuven en Thomas More hebben hun eerste volledig zelfrijdende elektrische racewagen voorgesteld bij DronePort in Sint-Truiden.

Teams van KU Leuven en Thomas More werken al sinds 2009 samen aan elektrische racewagens, maar dit jaar komen ze met een zelfrijdend exemplaar. Het toestel kreeg de naam Super Nova mee. 'We waren klaar voor de volgende stap, het ombouwen van een van onze oudere racemodellen tot een zelfrijdende versie', vertelt teammanager Remko Schippers in een persbericht.

Veel van die software bouwden de studenten zelf. 'Doordat we alles zelf doen, hebben we veel vrijheid voor de implementatie van alle oplossingen', vertelt Schippers. 'Al was het laten samenwerken van de computer, de GPS en de LiDAR (light Detection and ranging camera, een speciale camera) zeker niet gemakkelijk! We konden gelukkig rekenen op de hulp en expertise van vele partners en alumni.'

Competitie

De ontwikkeling van het zelfrijdende platform gebeurde in eerste instantie op een kleiner autootje, 'de duurste gocart ooit' in de woorden van Schippers. Zo konden de studenten leren hoe de algoritmes en sensoren samenwerken. De uiteindelijke racewagen werd uitgerust met allerlei sensoren en technische snufjes, ondersteund door meer dan 120 bedrijven.

Volgend jaar wil het team met een verbeterde versie van Super Nova deelnemen aan de Formula Student competitie. 'Als raceteam willen we de wagen tot het uiterste drijven", zegt Schippers, 'er valt nog te winnen in de rondetijden, al zijn we enorm trots op hetgeen de wagen nu al kan!'

Teams van KU Leuven en Thomas More werken al sinds 2009 samen aan elektrische racewagens, maar dit jaar komen ze met een zelfrijdend exemplaar. Het toestel kreeg de naam Super Nova mee. 'We waren klaar voor de volgende stap, het ombouwen van een van onze oudere racemodellen tot een zelfrijdende versie', vertelt teammanager Remko Schippers in een persbericht. Veel van die software bouwden de studenten zelf. 'Doordat we alles zelf doen, hebben we veel vrijheid voor de implementatie van alle oplossingen', vertelt Schippers. 'Al was het laten samenwerken van de computer, de GPS en de LiDAR (light Detection and ranging camera, een speciale camera) zeker niet gemakkelijk! We konden gelukkig rekenen op de hulp en expertise van vele partners en alumni.'De ontwikkeling van het zelfrijdende platform gebeurde in eerste instantie op een kleiner autootje, 'de duurste gocart ooit' in de woorden van Schippers. Zo konden de studenten leren hoe de algoritmes en sensoren samenwerken. De uiteindelijke racewagen werd uitgerust met allerlei sensoren en technische snufjes, ondersteund door meer dan 120 bedrijven. Volgend jaar wil het team met een verbeterde versie van Super Nova deelnemen aan de Formula Student competitie. 'Als raceteam willen we de wagen tot het uiterste drijven", zegt Schippers, 'er valt nog te winnen in de rondetijden, al zijn we enorm trots op hetgeen de wagen nu al kan!'