Het interconnectieplatform BelgiumIX wordt voortaan actief in beide datacenters van Datacenter Hasselt. Daarmee ontsluit het netwerk nu ook de provincie Limburg.

BelgiumIX is een platform met focus op de Belgische markt en werkt vooral kostendekkend. Voor de uitbouw in Hasselt gebruikt het de netwerkdiensten van Level27 voor verbindingen met Leuven en Antwerpen. In totaal zit het platform dan op 12 locaties in ons land.

De ontsluiting van Limburg moet vooral datastromen binnen België verbeteren. Door dergelijke lokale verbindingen kan er lokaal dataverkeer wordt uitgewisseld met andere leden, zonder tussenkomst van transitleveranciers.

