Het alternatieve interconnectie-platform voor serviceproviders, BelgiumIX, sluit beide datacenters van Datacenter United op zijn netwerk aan. Daardoor bestaat dat netwerk nu uit tien datacenters en wordt BelgiumIX ook actief in de regio Antwerpen.

De toevoeging van de datacenters van Datacenter United in Antwerpen en Brussel vormt een mijlpaal voor BelgiumIX, zegt founder Thomas Woidt, die het samenwerkingsverband tussen operatoren stuurt: 'Zeker met de locatie in Antwerpen kunnen we geografisch onze ambities verder waarmaken om niet enkel 'dat platform in Brussel' te zijn'.

Zelfde mogelijkheden voor kleinere partijen

Met de komst van fiber to the home-projecten (FTTH) in Gent en Antwerpen wil het bedrijf kleinere partijen de kans geven aan te sluiten en over dezelfde mogelijkheden te beschikken als partijen met een eigen nationaal netwerk. 'Huurlijnen betalen om al die bits en bytes naar één plaats in België brengen is een onnodige kost die de concurrentie niet ten goede komt', stelt Woidt. 'Aangesloten partijen krijgen bovendien de mogelijkheid om samenwerkingen aan te gaan met gelijkaardige bedrijven die sterk staan in andere regio's.'

Ook voor Datacenter United is de aansluiting bij BelgiumIX naar eigen zeggen erg belangrijk. 'Connectiviteit is voor onze datacenters essentieel. Je kan de beste beveiliging en de hoogste uptime bieden, maar zonder een betrouwbare verbinding naar buiten is al die moeite voor niets. Met de komst van een interconnectie-platform zoals dat van BelgiumIX krijgen we een hoop extra operatoren in huis, elk met hun eigen specialisatie', klinkt het bij Friso Haringsma, managing director van Datacenter United.

BelgiumIX wil de klant een platform bieden dat lage latency, hoge snelheid en regionale uitwisseling van verkeer tussen hostingproviders, operatoren en ondernemingen in België mogelijk maakt. 'Wij leveren een manier om vliegensvlug met elkaar te praten zonder dat onze leden veel hoeven te investeren in eigen infrastructuur', vat Woidt het samen.

Industry-driven

In de komende maanden zal BelgiumIX verder sleutelen aan de organisatiestructuur. 'We hadden al een adviesraad, maar het is altijd mijn doel geweest om een industry-driven platform op te zetten', zegt Woidt. 'Door covid-19 was het niet mogelijk om mensen samen te brengen, maar met het einde van de pandemie in zicht starten we deze oefening terug op. Het is belangrijk dat onze leden mee de strategische richting kunnen bepalen en met ons samenwerken om een meerwaarde voor de Belgische markt te worden.'

Ook voor het aansluiten van de extra datacenters is BelgiumIX tussen bestaande partners gaan zoeken naar een speler die ervaring heeft met het transporteren van hoge capaciteit over langere afstanden. 'Een darkfiber-ring in Brussel belichten is een eenvoudig verhaal, maar regio's overbruggen is andere koek. We zijn uiteindelijk tot een overeenkomst met VERIXI gekomen. Het zijn zulke partnerships die we op onze manier ook beschikbaar willen maken voor ieder van de leden.'

