Telefoneren via internet is populairder geworden dan telefoneren met de vaste telefoon. Dat blijkt uit een enquête in opdracht van telecomregulator BIPT. Vooral jongeren bellen meer via bijvoorbeeld WhatsApp of Messenger.

Het is de eerste keer sinds het begin van de jaarlijkse enquête in 2012 dat meer Belgen (57 procent) aangeven via internet te telefoneren dan via de vaste lijn (53 procent). Vooral jongeren de klassieke telefoon links liggen. In de leeftijdsgroep 25-34 jaar zegt maar 31,8 procent nog een vaste telefoonlijn te gebruiken. Bij 65- tot 74-jarigen is dat nog 79,2 procent.

Niet goed op de hoogte

Ook in opmars zijn internettelevisie (35 procent van de respondenten) en tv/video op aanvraag (32 procent). Opnieuw zijn het vooral de jongere generaties die deze diensten gebruiken.

Volgens het BIPT blijkt uit de bevraging ook dat de consumenten niet goed op de hoogte zijn van hun rechten, bijvoorbeeld rond het behoud van een e-mailadres na een operatorwissel, of hoe een contract kan worden opgezegd. Het BIPT wil de consumentenrechten middels een campagne beter bekend maken.

