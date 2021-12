Belnet, de IT-partner voor onderzoekscentra, hogeronderwijsinstellingen en overheden, neemt de platformen Orfeo en DMPonline over: een beweging richting extra nieuwe diensten.

Om de nieuwe diensten te kunnen aanbieden, had Belnet nood aan een extra datacenter. De twee datacenters die Belnet al in gebruik had, werden daarom recent uitgebreid met een derde: op dezelfde Brusselse locaties als die van het BNIX-internetknooppunt. 'Een voor de hand liggende keuze, gezien daar al de nodige infrastructuur voorhanden is', zegt woordvoerder Davina Luyten. Sinds juni is dat derde datacenter operationeel.

Met die uitbreiding verbeterde Belnet in eerste instantie uiteraard de beschikbaarheid en redundantie van de bestaande diensten, 'maar het is toch vooral van belang om nieuwe diensten te kunnen aanbieden', vertelt Luyten. Denk dan vooral in de richting van co-creatie en 'open science'. Een voorbeeld van co-creatie is de podcast-service voor de ULB.

Overname van DMPonline.be en Orfeo

Met de recente overname van DMPonline.be en Orfeo heeft Belnet al twee platformen voor onderzoekers in zijn dienstenaanbod opgenomen. DMPonline is een tool voor Belgische onderzoeksinstellingen om hun datamanagementplannen (DMP) snel en eenvoudig te schrijven én te beheren. Het Orfeo-platform, dat voordien werd gehost door KBR, werd gemigreerd naar een nieuwe versie die draait op de Belnet-infrastructuur en sinds 10 december deel uitmaakt van het dienstenaanbod. Orfeo is een open access repository voor wetenschappelijke publicaties die voortvloeien uit onderzoek dat wordt gefinancierd door het Federale Wetenschapsbeleid (Belspo).

Open science: instellingen laten samenwerken

Belnet wil voortaan 'open science' maximaal gaan faciliteren, waarvan Orfeo en DMPonline de eerste concrete voorbeelden zijn. 'Voortbouwen op elkaars resultaten in de onderzoekswereld is belangrijker dan ooit', aldus Technisch Directeur Dirk Haex die duidelijk maakt dat een derde datacenter onontbeerlijk was. 'Elk van de drie datacenters is met de andere twee verbonden via twee optische verbindingen die op verschillende routers toekomen. Bovendien zijn de diensten die op virtuele machines draaien nu gedupliceerd in de drie datacenters, waardoor het risico op dataverlies minimaal is', aldus Haex.

Belnet bedient 250 Belgische organisaties, samen goed voor ruim 800.000 eindgebruikers: vooral studenten, docenten, overheids- en zorgpersoneel en onderzoekers.

