is redacteur bij Data News

Belnet gaat de optische backbone van de FOD Kanselarij van de eerste minister vernieuwen. Daarbij wordt er ook een nieuwe PoP gebouwd waarop andere overheidsdiensten kunnen connecteren.

De vernieuwde backbone moet het ICT-dienstenaanbod efficiënter en sneller maken voor andere overheidsdiensten. De FOD levert ICT-diensten aan een dertigtal federale organisaties, waaronder de federale politie.

Het project moet klaar zijn tegen eind maart 2020. Belnet bouwt daarbij een optische ring tussen het datacenter van de Kanselarij en andere federale datacentra in Brussel. Zo wordt het zelf een knooppunt waarop nabijgelegen overheidsorganisaties kunnen connecteren.

"We verhogen de redundantie, maar zorgen ook voor performantere verbindingen. Bovendien biedt de optische ring quasi onbeperkte mogelijkheden op vlak van capaciteit. Zo is het backbone-netwerk van de Kanselarij helemaal klaar voor de toekomst," zegt Dirk Haex, technisch directeur van Belnet.

Belnet is van oorsprong het netwerk voor onderzoeksinstellingen, maar levert ook netwerkdiensten aan verschillende overheidsdiensten. In 2017 vernieuwde het zo het netwerk van de FOD Financiën. Eerder dit jaar was het de beurt aan de FOD Economie.