Els Bellens is redactrice bij Data News.

De beloning die 'miners' of delvers van bitcoin krijgen voor het sluiten van een block op de blockchain, is gehalveerd.

De aanpassing werd maandagavond doorgevoerd. 'Miners' die een block op de blockchain van de munt delven, krijgen daar vanaf nu 6,25 bitcoin voor, wat aan de huidige koers overeen komt met zo'n 53.000 euro.

Bitcoin en andere digitale munten rekenen op zo'n delvers om software te draaien die complexe wiskundige problemen oplossen en zo de blocks op de blockchain versleutelen. Ze krijgen daar als beloning nieuwe bitcoins voor terug. Het halveren van die beloning om de paar jaar hoort bij het ontwerp van de munt. Bedoeling is dat het aantal bitcoins eindig blijft. Door de beloning te verminderen, wordt het minder lucratief om ze te delven en zou het aantal gedolven munten ook minder snel moeten stijgen. Vermoedelijk worden de laatste bitcoins tegen 2140 uitgedeeld.

Het is al de derde keer dat de beloning gehalveerd werd en het lijkt er niet op dat er meteen een impact is op de koers van de munt.

