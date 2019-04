Beltug richt samen met partnerverenigingen in Europa euro.digital op. Die organisatie wil de belangen van professionele technologiegebruikers op Europese schaal verdedigen.

euro.digital is een organisatie van verschillende CIO-verenigingen in 13 landen. Naast Beltug voor België zijn er ook organisaties uit Duitsland, Nederland, Griekenland, Finland, Noorwegen, Zweden, Roemenië, Hongarije, Spanje, Turkije, Oostenrijk en Bulgarije bij betrokken.

"Veel beslissingen rond regelgeving worden op Europees niveau genomen, en voor het overleg met grote IT-spelers staan we sterker als we dit op Europese schaal organiseren. Ook wordt onze inhoudelijke werking versterkt door het uitwisselen van checklists enz tussen de nationale verenigingen." Aldus Danielle Jacobs van Beltug, dat stichtend lid is van euro.digital.

De belangenvereniging wijst er op dat er binnen het Europese landschap vaak wel een vertegenwoordiging is van de consument (via consumentengroepen) en van grote IT-spelers (onder meer via lobbying), maar dat de stem van de professionele gebruiker daartussen vaak verloren gaat.

Naar multinationals toe ligt de nadruk vooral op een brede Europese stem. Bedrijven zijn afhankelijk van zulke grote spelers voor hun digitale infrastructuur, maar kunnen daarbij hun stem vaak enkel individueel of via nationale organisaties (zoals Beltug) laten horen als het gaat om bijvoorbeeld een vendor lock-in, de complexiteit van softwarelicenties of cloud exitmogelijkheden. In zo'n discussies wil de nieuwe organisatie op Europees niveau haar gewicht in de schaal werpen.

euro.digital is voor alle duidelijkheid geen vervanger of opvolger van Beltug. De nieuwe organisatie is vooral een verlengstuk van wat Beltug, en anderen, op nationaal vlak doen.

De nieuwe organisatie wordt geleid door secretaris-generaal Poul Erik Moelgaard Rasmussen. Thomas Endres is de voorzitter. Meteen kondigt de organisatie ook een samenwerking met Europol aan voor een conferentie in Düsseldorf op 2 en 3 juli over het omgaan met digitale criminaliteit en cybersecurityproblemen.