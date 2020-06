IJsmerk Ben & Jerry's stopt per 1 juli met adverteren op Facebook en Instagram. De boycot is onderdeel van de Stop Hate for Profit-campagne die Amerikaanse burgerrechtenorganisaties zijn begonnen. Zij willen dat de socialmediagigant harder optreedt tegen racisme en haatdragende berichten.

De Stop Hate for Profit-campagne neemt het Facebook onder meer kwalijk dat het berichten niet verwijdert die oproepen tot geweld richting Black Lives Matter-demonstranten. Ook het aanmerken van de uiterst rechtse website Breitbart als een 'vertrouwde nieuwsbron' vinden de Amerikaanse burgerrechtenorganisaties een probleem.

Dwingen tot verandering

Het plan is om de boycot in ieder geval de hele maand juli vol te houden, met als doel Facebook te dwingen tot verandering. Onder meer kledingmerken The North Face en Patagonia gingen Ben & Jerry's voor.

Facebook laat weten de beslissing van de merken te respecteren. De techgigant stelt zich te blijven inzetten om haatdragende berichten van het platform te verwijderen. In een eerdere verklaring van Facebook staat dat het bedrijf nog stappen te zetten heeft om 'gelijkheid en veiligheid voor onder meer de zwarte gemeenschap te stimuleren', en daarover in gesprek wil met burgerrechtenorganisaties.

De Stop Hate for Profit-campagne neemt het Facebook onder meer kwalijk dat het berichten niet verwijdert die oproepen tot geweld richting Black Lives Matter-demonstranten. Ook het aanmerken van de uiterst rechtse website Breitbart als een 'vertrouwde nieuwsbron' vinden de Amerikaanse burgerrechtenorganisaties een probleem.Het plan is om de boycot in ieder geval de hele maand juli vol te houden, met als doel Facebook te dwingen tot verandering. Onder meer kledingmerken The North Face en Patagonia gingen Ben & Jerry's voor.Facebook laat weten de beslissing van de merken te respecteren. De techgigant stelt zich te blijven inzetten om haatdragende berichten van het platform te verwijderen. In een eerdere verklaring van Facebook staat dat het bedrijf nog stappen te zetten heeft om 'gelijkheid en veiligheid voor onder meer de zwarte gemeenschap te stimuleren', en daarover in gesprek wil met burgerrechtenorganisaties.