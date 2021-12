België; Nederland en Luxemburg gaan samenwerken om stabiele, grensoverschrijdende 5G-connecties te realiseren binnen hetzelfde technische kader. Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès heeft daarvoor woensdag een Benelux-aanbeveling ondertekend.

Het akkoord kwam tot stand na overleg tussen de betrokken overheidsdiensten, de regulatoren en de sector. 5G staat voor de vijfde generatie mobiele telecommunicatienetwerken. Het netwerk is sneller, kent een betere reactietijd en kan meer toestellen verbinden. De uitrol van 5G kan allerlei innovaties in de hand werken. Zo wordt vaak verwezen naar de zelfrijdende auto's, maar ook gewoon de mobiele communicatie via smartphones.

Een goede grensoverschrijdende dekking en een stabiele transfer van het 5G-signaal zijn dan ook erg belangrijk, niet alleen voor de economie en industrie, maar ook voor al die nieuwe toepassingen. 'De pandemie toonde overtuigend aan dat digitale technologie en connectiviteit essentieel zijn, en efficiënter zijn in een klimaat van versterkte internationale samenwerking. Een stabiele 5G-connectie over de landsgrenzen heen is een zeer belangrijke en zelfs noodzakelijke verwezenlijking - een project met een zeer positieve impact op zowel burgers als ondernemers', zegt minister Wilmès.

Ook haar collega bevoegd voor Telecom, Petra De Sutter, benadrukt het belang van het akkoord. 'Een goede 5G-dekking over grenzen heen is essentieel voor onze burgers en bedrijven, in de landbouw, de industrie en dienstensector. Maar ook voor andere diensten, zoals de hulp- en veiligheidsdiensten. Daarnaast moeten klanten ook kunnen rekenen op goede 5G-diensten bij het gebruik van het netwerk', aldus de groene politica.

