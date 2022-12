Salesforce heeft aangekondigd dat Bret Taylor eind januari aftreedt als vicevoorzitter en co-CEO. Marc Benioff zal dan opnieuw alleen voorzitter en CEO van het CRM-bedrijf zijn.

Taylor was voor zijn aanstelling als co-CEO al een tijd chief operating officer en chief product officer. Hij wordt ook gezien als de man achter de overname van professionele berichtendienst Slack door Salesforce, een deal van 27,7 miljard dollar. Voor zijn tijd bij Salesforce zou hij ook mee aan de wieg hebben gestaan van Google Maps en hij wordt genoemd als de maker van Facebooks iconische 'like' knop.

De aankondiging zorgde korte tijd voor een daling van Salesforce aandelen, mogelijk omdat aandeelhouders verwachtten dat Taylor langer aan het hoofd van het bedrijf zou staan. Hij in november 2021 aangesteld als als co-CEO en treedt nu, een jaar later, dus alweer terug. Taylor wil naar eigen zeggen terugkeren naar zijn roots als entrepreneur.

