Berichtenapps winnen nog steeds terrein

Toegegeven: grote verrassingen zitten er niet in de jaarlijkse consumentenenquête van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT). De resultaten illustreren andermaal de opmars van apps op basis van mobiele data zoals chatapps of streamingdiensten.

In 2016 gebruikte 68 procent van de consumenten apps zoals Facebook Messenger, WhatsApp of Skype. Dit jaar steeg dat aantal naar 85 procent. Het gebruik van mobiel internet nam op twee jaar toe van 51 naar 67 procent. En wordt internettelevisie vandaag door 28 procent gebruikt, dan was dat in 2016 nog maar 18 procent.

Matig tevreden

Het BIPT peilde ook naar de tevredenheid van consumenten over hun operatoren. Over het algemeen is de Belg maar matig tevreden met de tarieven van de verschillende diensten (bundels, vaste telefonie, mobiele telefonie, internet) bij hun operator, met scores tussen 3,1 en 3,3 op 5. De dienstverlening scoort nog iets hoger, tussen 3,3 en 3,6 op 5. Het gaat dan bijvoorbeeld over het respecteren van de consumentenrechten, de informatie die operatoren geven en de betrouwbaarheid van de facturatie.

Ongeveer de helft van de gebruikers vindt dat het betrekkelijk makkelijk is om de prijzen of de diensten aangeboden door de verschillende operatoren te vergelijken. Daarentegen kent slechts 17 procent de prijsvergelijker www.bestetarief.be van het BIPT. Het instituut lanceert in het najaar daarom een informatiecampagne om de prijsvergelijker meer bekendheid te geven.