Europese speurders hebben de berichtendienst EncroChat gekraakt en zo ongeveer 1800 arrestaties kunnen uitvoeren. Er werd ook ruim 130 miljoen euro in beslag genomen. Dat geld zou verdiend zijn met criminele activiteiten.

Dat meldt het Duitse tijdschrift Der Spiegel, dat verwijst naar een overzicht van Eurocommissaris voor Binnenlandse Zaken Ylva Johansson. Meer dan 200 mensen krijgen bescherming. Zij zouden het doelwit zijn van geplande moordpogingen.

Ondervoorzitter van de Europese Commissie, Margaritis Schinas, vertelde woensdag al dat er 1800 mensen gearresteerd waren toen hij samen met Johansson een plan tegen de georganiseerde misdaad voorstelde. Bovendien konden dankzij de EncroChat-hack 1500 nieuwe onderzoeken geopend worden.

'Onkraakbaar'

De criminelen schakelden over naar de berichtendienst Sky ECC en ook die is door Europol gekraakt, zegt Schinas. Hierbij zijn 28 ton drugs in beslag genomen in België en Nederland.

EncroChat werd voornamelijk door criminelen gebruikt. Wegens zijn uitvoerige versleuteling gold de berichtendienst als onkraakbaar. De Nederlandse en Franse politie slaagden er vorig jaar toch in deze te kraken. Meer dan 20 miljoen geheime berichten werden onderschept zoals het Europees agentschap Eurojust in juli 2020 meedeelde.

Dat meldt het Duitse tijdschrift Der Spiegel, dat verwijst naar een overzicht van Eurocommissaris voor Binnenlandse Zaken Ylva Johansson. Meer dan 200 mensen krijgen bescherming. Zij zouden het doelwit zijn van geplande moordpogingen.Ondervoorzitter van de Europese Commissie, Margaritis Schinas, vertelde woensdag al dat er 1800 mensen gearresteerd waren toen hij samen met Johansson een plan tegen de georganiseerde misdaad voorstelde. Bovendien konden dankzij de EncroChat-hack 1500 nieuwe onderzoeken geopend worden. De criminelen schakelden over naar de berichtendienst Sky ECC en ook die is door Europol gekraakt, zegt Schinas. Hierbij zijn 28 ton drugs in beslag genomen in België en Nederland. EncroChat werd voornamelijk door criminelen gebruikt. Wegens zijn uitvoerige versleuteling gold de berichtendienst als onkraakbaar. De Nederlandse en Franse politie slaagden er vorig jaar toch in deze te kraken. Meer dan 20 miljoen geheime berichten werden onderschept zoals het Europees agentschap Eurojust in juli 2020 meedeelde.